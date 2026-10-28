Aldi introduce su linea 'Special' con una edición limitada y una madrina de lujo - Aldi

(Información remitida por la empresa firmante)

Una fiambrera, inspirada en las campanas cubreplatos de los rooms services de hoteles de alta gama, introduce la línea Special de ALDI y es de edición limitada

Madrid, 28 de octubre de 2026.- Carmen Lomana reinventa el ritual de comer de táper con Táper Special y convierte la clásica fiambrera en un objeto de deseo a través de los códigos de la alta gastronomía. El producto, un elegante táper invertido que imita las campanas cubreplatos del servicio de habitaciones de hoteles exclusivos y restaurantes de alta cocina, juega con el contraste entre lo cotidiano y lo exquisito.

La voz en off de Lomana pronunciando la frase ¿Quién dijo que comer de táper tenía que ser aburrido? introduce el producto y anticipa el universo Special, la gama gourmet de ALDI que busca presentar un recipiente a la altura de su producto. Icono de sofisticación y referente de elegancia en España, la unión de la empresaria, la cadena de supermercados y un objeto tan alejado, a priori, de este universo, acerca el carácter premium de este producto poco mundano a la vida diaria.

El Táper Special está fabricado en acero inoxidable SUS304, con acabado mate, cierres herméticos, tirador imantado y logotipo grabado a láser. La idea y el desarrollo creativo llevan la firma de Capital Studio y Jungle MeMe, agencias responsables de concebir el concepto, diseño y conexión con el universo de marca. Una colaboración que combina estrategia, diseño y cultura contemporánea para conectar con el consumidor desde un territorio inesperado.

El proyecto, 100% digital, amplía su alcance a través de perfiles reconocidos de la cultura digital y el entretenimiento, como la presentadora y actriz Marta Torné, Pablo Madrid, creador de Comeblog y de Un Táper digno, y Eva Rojas, impulsora del fenómeno Tápergate.

El Táper Special se lanzará como una edición limitada y exclusiva, con una primera tirada de unidades que se sortearán a través de los perfiles oficiales de ALDI en redes sociales.

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