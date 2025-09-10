ALDI ofrece sus quesos a precios un 13% más bajos que la media del sector - ALDI

Con más de 130 variedades de quesos españoles y especialidades internacionales de Francia, Suiza, Holanda, Italia o Reino Unido

ALDI ofrece quesos gourmet a precios bajos con formatos para cada momento y marcas propias como La Tabla o Special

Las familias que compran en ALDI ahorran cerca de 20 euros semanales de media, según datos de Worldpanel by Numerator

Sant Cugat del Vallès, 10 de septiembre de 2025 – El queso es uno de los imprescindibles en la mesa de muchos hogares españoles y, en ALDI, se puede disfrutar con una ventaja añadida: su precio medio pagado es un 13% más barato que la media del mercado en el último mes, según datos de Worldpanel by Numerator. Una selección pensada para todos los gustos y bolsillos, que combina tradición, variedad y la mejor relación calidad-precio.

ALDI ofrece más de 130 variedades de quesos, disponibles en distintos formatos y texturas. Más de 30 productos son de origen nacional y otros internacionales de primera referencia, procedentes de países como Francia, Holanda, Italia, Grecia, Alemania o Reino Unido, para que los clientes puedan saborear los mejores orígenes de quesos sin salir de su tienda más cercana.

Una extensa selección nacional e internacional para cada momento

En las estanterías de ALDI conviven desde los grandes clásicos nacionales, como el queso manchego curado DOP, el queso semicurado mezcla de vaca, oveja y cabra o el queso fresco tipo Burgos, hasta opciones perfectas para quienes quieren dar un toque internacional a sus platos: brie y camemberts franceses, emmental suizo o cheddar inglés.

Las marcas propias de ALDI La Tabla, Cucina, Milsani y Special también sorprenden con alternativas pensadas para el día a día, como la mozzarella fresca, el queso rallado especial para gratinar o el queso en lonchas sin lactosa, ideales para una dieta variada y adaptada a diferentes necesidades.

ALDI incluye en su surtido quesos premiados en los World Cheese Awards, como el queso de oveja madurado 'V de Navarra' y el queso de cabra en lonchas de 200 g; así como el queso viejo tostado. Estas referencias destacan por su calidad y sabor, ofreciendo a los clientes la excelencia del queso español a precios accesibles.

ALDI ha bajado el precio de más de 650 productos en 2025

Además de ofrecer una amplia variedad de quesos de alta calidad, ALDI permite a las familias ahorrar cerca de 20 euros a la semana de media en su cesta de la compra, según datos de Worldpanel by Numerator. Este ahorro va unido a las constantes bajadas de precios que ALDI mantiene para contribuir a reducir el gasto de las familias españolas.

De hecho, la compañía ha bajado los precios de más de 650 productos en todas sus tiendas en España entre enero y junio de 2025. Los descuentos se han aplicado en una variedad de artículos de su surtido habitual, como lácteos, panadería y productos de higiene personal, entre otros.

