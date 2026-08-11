Aldo García Ramos desmonta los mitos sobre el cannabis en 'Cáñamo; el verdadero nombre de la marihuana' - LETRAME GRUPO EDITORIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

El investigador y divulgador peruano analiza la evidencia histórica y documental que demuestra cómo la manipulación terminológica alteró la percepción legal y social de esta planta ancestral.

Madrid, 11 de agosto de 2026. — El investigador, comunicador y divulgador independiente peruano Aldo García Ramos ha publicado su primera obra de no ficción, titulada Cáñamo: El verdadero nombre de la marihuana, un riguroso estudio histórico y documental que analiza el origen terminológico, la evolución social y la estigmatización legal que ha sufrido la planta de cannabis a lo largo de la historia reciente. La publicación se ha llevado a cabo en colaboración con Letrame Grupo Editorial, que ha participado en el proceso de edición y lanzamiento de la obra.

Nacido y residente en Piura (Perú), García Ramos ha dedicado más de un lustro al estudio exhaustivo de la planta en sus distintas vertientes: industrial, textil, alimentaria, medicinal y recreativa. La obra nace a partir de una investigación más amplia iniciada en 2020 y consolidada tras su participación en conferencias internacionales en 2025, donde identificó una confusión generalizada entre la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad científica, que acostumbran a calificar el cáñamo y la marihuana como si se tratara de especies vegetales distintas o desvinculadas entre sí.

A través de una revisión documental respaldada por archivos y fuentes bibliográficas históricas, el libro demuestra que la voz cáñamo ha sido el nombre originario de la planta en lengua española para referirse a todas sus variedades y propiedades, incluidas aquellas con componentes psicoactivos o psicotrópicos. Asimismo, la investigación detalla cómo el término marihuana se popularizó desde Estados Unidos durante el siglo XX como parte de una estrategia comunicacional orientada a perjudicar la imagen pública de la planta, restringir su cultivo y propiciar su prohibición global.

Rigor histórico frente a las restricciones legales y la desinformación

La obra aborda las consecuencias que la confusión conceptual genera en el ámbito jurídico y agrícola actual. García Ramos señala que las regulaciones actuales imponen barreras estrictas que perjudican a los agricultores e industrias textiles o medicinales cuando sus cultivos varían de forma natural en su composición química. La propuesta del autor busca aportar claridad interpretativa para evitar que vacíos legales o incoherencias normativas sigan obstaculizando el desarrollo industrial y terapéutico de la especie.

Con influencias de referentes en la investigación del cannabis como Lester Grinspoon, Jack Herer o el filósofo español Antonio Escohotado, García Ramos estructura una narrativa directa y fundamentada. El libro no persigue una estructura de ficción ni personajes dramatizados, sino que sitúa a la propia planta de cáñamo como protagonista de un recorrido histórico marcado por su utilidad milenaria y su posterior persecución legal. El proyecto cuenta además con la colaboración y el respaldo de la activista e investigadora dominicana Betzabé Noemí Williams, referente en la divulgación de las aplicaciones medicinales del cannabis.

Divulgación científica y alcance internacional

Para Aldo García Ramos, la publicación de esta obra constituye el primer paso de un proyecto divulgativo de mayor escala encaminado a ofrecer información verificada sobre el cannabis y sus múltiples usos. El texto ya ha sido bien recibido por colectivos de estudio, activistas y lectores especializados en países como Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y México, generando un debate en entornos académicos y digitales sobre la necesidad de revisar los marcos legales actuales.

La labor de la edición profesional en la investigación independiente

La preparación, edición y distribución internacional del volumen han contado con el acompañamiento técnico de Letrame Grupo Editorial. La firma ha supervisado la maquetación, el diseño de interiores y la integración de las fuentes documentales con las que el autor sustenta su tesis. García Ramos ha subrayado la fluidez del seguimiento recibido por parte del equipo de la editorial desde el Perú, un pilar fundamental para publicar un libro especializado de no ficción y garantizar su proyección en plataformas globales. Las continuas opiniones positivas en el sector avalan la trayectoria del sello, consolidando las opiniones Letrame como una alternativa rigurosa para difundir trabajos de investigación y divulgación independiente.

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