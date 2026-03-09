Alejandro Martínez y Descemer Bueno unen sus voces en 'Cuba Linda'

Portada CUBA LINDA - KO7

'Cuba Linda' es un homenaje a la identidad, la memoria y la resiliencia del pueblo cubano

Cuba, 9 de marzo de 2026.- El pasado 5 de marzo vió la luz Cuba Linda, el nuevo sencillo del artista cubano Alejandro Martínez, en colaboración con el reconocido músico y compositor cubano Descemer Bueno, conocido por canciones que han sido éxitos mundiales como Bailando o Súbeme la radio entre otros, de los cuales Descemer Bueno es compositor e intérprete junto a Enrique Iglesias.



Nacido en Santiago de Cuba y criado entre Cienfuegos y La Habana, Alejandro Martínez emigró a Rumanía a los 22 años, donde se convirtió en uno de los vocalistas principales de la agrupación Mandinga, alcanzando proyección internacional con el éxito Dónde (2008).



Tras 19 años fuera de su país, Alejandro inicia una nueva etapa artística en solitario. Cuba Linda es una canción profundamente personal que aborda el amor por la patria, el dolor del exilio y las dificultades que ha atravesado el pueblo cubano durante décadas.



El tema fue compuesto por Alejandro Martínez, Edgar Olivero y Descemer Bueno, y producido por Dabruk, quien define la obra como:



"Una de las mejores canciones en las que he trabajado, porque no es solo música, es un mensaje al mundo y personalmente siento que aporto mi granito de arena en esta lucha por la libertad de Cuba y su gente".



La canción nace como una necesidad de expresar emociones contenidas durante años: la nostalgia, la distancia y el silencio de quienes emigran dejando atrás familia y raíces.



"Yo sueño con ver una cuba libre, y quisiera tener el poder de lograr algo asi, pero solo se hacer canciones, y esta canción es mi forma de apoyar al pueblo de cuba", afirma Alejandro.



"Para mí es una oportunidad muy grande dar voz a lo que sentimos y anhelamos todos los cubanos, es un regalo poder llegar al corazón de tantas personas a través de mis canciones y contribuir de alguna manera a que haya un cambio" afirma Descemer Bueno



Cuba Linda es un homenaje a la identidad, la memoria y la resiliencia del pueblo cubano, una pieza cargada de simbolismo que conecta con quienes viven dentro y fuera de la isla.



