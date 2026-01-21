(Información remitida por la empresa firmante)

- Aleria, Tawasal y Xange.com se asocian para ampliar la infraestructura del mercado del Acuerdo de París a una cartera de ITMO de más de 100.000 millones de dólares

La empresa conjunta acelera los registros ITMO a escala nacional, los mercados listos para liquidación y el MRV digital alineado con París, respaldando una cartera global de más de 100.000 millones de ITMO basados en los bosques y la naturaleza

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Aleria, una empresa soberana de inteligencia artificial, y Tawasal, una superaplicación líder con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunciaron hoy una empresa conjunta con Xange.com para ayudar a los gobiernos a establecer registros nacionales, monitoreo y canales de mercado para respaldar a más de 100.000 millones de ITMO en todo el mundo.

Xange.com, un proveedor de software de inteligencia ambiental e infraestructura de mercado, crea la base necesaria para el sólido mercado global de ITMO previsto en el Acuerdo de París, desbloqueando oportunidades para las naciones ricas en mitigación con:

Herramientas de monitoreo, reporte y verificación digital (dMRV), que ayudan a los países a capturar de manera eficiente datos verificados de mitigación de grado comprador y detección de peligros ambientales, como detección de incendios forestales e inundaciones.

Soluciones de infraestructura del mercado ambiental global (GEMIS), una solución tecnológica integral impulsada por políticas para la gestión de proyectos ambientales alineados con el Acuerdo de París.

Registro y liquidación ITMO de terceros independientes, utilizando una plataforma digital proporcionada por un banco custodio estadounidense con sede en Chicago .

Solución de datos y pagos soberanos, que conecta la capacidad de datos de IA soberana de Aleria con millones de usuarios de Tawasal, con Gnosis y Noxxo como proveedores de tecnología de pago.

"El Artículo 6 exige que los gobiernos operen registros, sistemas de datos y procesos de liquidación fiables bajo la autoridad nacional", afirmó Eric Leandri, consejero delegado de Aleria y Tawasal. "Esta iniciativa conjunta se centra en proporcionar la infraestructura técnica necesaria para respaldar la contabilidad, el monitoreo y la transferencia de resultados de mitigación conformes con las normas. Al combinar las capacidades de datos soberanos de Aleria, la plataforma digital de Tawasal y la infraestructura de mercado de Xange.com, permitimos que los países implementen los mecanismos del Artículo 6 de conformidad con los requisitos del Acuerdo de París".

Al asociarse con Tawasal y Aleria, Xange.com se expandirá a gobiernos y empresas de África, Oriente Medio, Sudamérica, Asia y otras regiones cruciales para el cumplimiento del Acuerdo de París.

"Hemos identificado y asignado una cartera a largo plazo de más de 100.000 millones de dólares en resultados alineados con el Acuerdo de París en programas forestales y basados en la naturaleza", afirmó Esteban van Goor, consejero delegado y fundador de Xange.com.

Acerca de XangeXange.com International Holding AG, es una empresa de software de inteligencia ambiental e infraestructura de mercado con sede en Zúrich, Suiza, que presta servicios a gobiernos y empresas con sistemas dMRV, soluciones de infraestructura de mercado, informes de sostenibilidad y participación en el mercado ambiental alineados con el Acuerdo de París, incluidos los mecanismos del Artículo 6.

Acerca de TawasalTawasal Information Technology LLC, fundada en 2019 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, es la creadora de tecnologías críticas y desarrolladora detrás de Tawasal SuperApp, una plataforma digital integral diseñada para mejorar las experiencias diarias de los usuarios al integrar la comunicación, el estilo de vida y los servicios financieros en una sola aplicación.

Acerca de AleriaAleria , una empresa respaldada por IHC, ofrece soluciones soberanas de IA y datos diseñadas para gobiernos, empresas e industrias reguladas. La empresa se centra en permitir que las organizaciones desarrollen, implementen y operen sistemas de IA bajo jurisdicciones nacionales y regionales definidas, con control total sobre los datos, la infraestructura y las operaciones. Aleria apoya la implementación de IA en sectores críticos, como gobierno, servicios financieros, salud e infraestructura.

Contacto para mediosNicholas Fouriezosnick@scalablestorytelling.com+1 4702332949

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2865603/Xange_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aleria-tawasal-y-xangecom-se-asocian-para-ampliar-la-infraestructura-del-mercado-del-acuerdo-de-paris-302666708.html