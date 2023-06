Alerta de medios: Discurso principal en Computex 2023 con el consejero delegado de Supermicro

(Información remitida por la empresa firmante)

El consejero delegado de Supermicro pronuncia un discurso de apertura sobre las últimas innovaciones de sistemas y soluciones de almacenamiento para la IA ecológica y la sostenibilidad

SAN JOSÉ, Calif., 24 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El 1 de junio de 2023 (COMPUTEX 2023), el presidente y consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, pronunciará un discurso de apertura en Computex sobre las últimas innovaciones en tecnología y sistemas que respaldan diversos mercados dinámicos. Liang hablará y mostrará los últimos desarrollos tecnológicos y oportunidades que impulsan el crecimiento de la inteligencia artificial y la computación en la nube, y también destacará las estrategias para implementar soluciones de TI totales con un enfoque en la computación ecológica y la sostenibilidad.

El stand de Supermicro destacará los últimos servidores compatibles con los procesadores escalables Intel® Xeon® de cuarta generación de Intel, los procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación y la nueva generación de aceleradores NVIDIA H100 GPU.

Para obtener más información sobre la presencia de Supermicro en Computex 2023, visite: https://learn-more.supermicro.com/computex

Qué: Discurso de Supermicro con Charles Liang:

Dónde: Sala 701, 7F, Hall 2, Nangang Exhibition Center (o en línea)

Cuándo: 1 de junio de 2023, (jueves) (GMT+8) 1:30 PM – 2:30 PM

Qué: Presentación del foro con Mory Lin: Rendimiento redefinido en The Edge Computing para AIoT y optimización de la carga de trabajo moderna Telecom Open RAN

Dónde: 1F, Hall 2, Nangang Exhibition Center, Taipei

Cuándo: 31 de mayo de 2023 (miércoles) (GMT+8) 2:30 PM – 4:00 PM

Qué: Expositor de Supermicro

Dónde: Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, 4F Booth M0320

Cuándo: 30 de mayo al 2 de junio de 2023

