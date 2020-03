COMUNICADO: Alerta a medios: Supermicro anuncia su primer foro en directo sobre las GPU

Expertos de productos Supermicro compartirán conocimientos sobre los productos, sus funciones y novedades

SAN JOSÉ, California, 20 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El 24 de marzo de 2020, Supermicro presentará su primer foro en directo sobre las GPU. Un grupo de expertos compuesto de gerentes de productos Supermicro compartirá sus conocimientos y las ultimas novedades acerca de la más amplia cartera de GPU NVIDIA del sector. Los participantes podrán atender mesas redondas sobre los productos, atender demostraciones, tendrán oportunidades para establecer contactos en sesiones de preguntas y respuestas en directo, y una oportunidad única para discutir en vivo con los expertos de productos Supermicro dentro de nuestro entorno virtual.

Las sesiones incluirán:

-- Solución de VDI acelerada con vGPU de NVIDIA -- Servidores "blade" para computación de alta densidad y opciones de GPU -- Informática Edge inteligente con EGX de NVIDIA -- Inteligencia artificial "end to end" con las plataformas válidas NGC y EGX de Supermicro -- Acelerando el entrenamiento del aprendizaje profundo distribuido con solución optimizada de cálculo en la GPU -- Desafíos de infraestructura en flujos de trabajo

Qué: Foro en directo de GPU Supermicro

Dónde: Este es un evento completamente digital - incluirá presentaciones y demostraciones, así como sesiones de grupo en profundidad y una sesión de preguntas y respuestas en directo.

Cuándo: Comienza el 24 de marzo de 2020. Todas las sesiones y la información permanecerán en línea durante un año.

Haga clic aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2755701-1&h=3509894493&u...] para obtener más información y para inscribirse.

