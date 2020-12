Alerta para medios: Supermicro celebra una mesa redonda de responsables tecnológicos con líderes industriales en infraes

Expertos tecnológicos de Intel, Red Hat, VMWare, y Supermicro proporcionan sus visiones sobre la construcción de la nube envolvente y la adopción de mercado

El 16 de diciembre de 2020, Supermicro celebrará en directo una mesa redonda de responsables tecnológicos con expertos de la industria acerca de infraestructura global en nube. Ejecutivos de Intel, Red Hat, VMWare y Supermicro van a compartir sus visiones y actualizaciones sobre el movimiento de la industria hacia una gestión de datos basados en nube y su almacenamiento, además del impacto de las arquitecturas de hardware y software de estándar abierto. Los asistentes podrán ser testigos de un amplio abanico de opciones, estrategias y acciones en innovación tecnológica que los responsables de los centros de datos podrán disponer para planear sus operaciones en nube de próxima generación.

Participantes de la mesa redonda:

-- Intel: Shesha Krishnapura, compañero y responsable de tecnología de TI -- Red Hat: Chris Wright, vicepresidente sénior y responsable de tecnología -- VMware: Kit Colbert, vicepresidente sénior y responsable de tecnología de Cloud Platform BU -- Supermicro: Vik Malyala: vicepresidente sénior

Qué: Poder de la innovación de la infraestructura en nube

Dónde: Se trata de un evento solo digital - incluirá un debate de mesa redonda moderado y en directo con preguntas y respuestas.

Cuándo: 16 de diciembre de 2020, 10:00 a.m. hora del Pacífico. Estará disponible durante un año una sesión de mesa redonda grabada y sus preguntas y respuestas.

Haga clic aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3012754-1&h=1284066069&u...] si desea más información y registrarse.

