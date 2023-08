Alerta a los medios: Supermicro Open Storage Summit 2023 comienza el 15 de agosto

(Información remitida por la empresa firmante)

Presentación de un foro abierto de líderes de la industria sobre el futuro del almacenamiento definido por software de alto rendimiento para IA, HPC y cargas de trabajo intensivas en datos

SAN JOSÉ, California, 3 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- El 15 de agosto, Supermicro dará el pistoletazo de salida a su esperada Cuarta Cumbre Anual de Almacenamiento Abierto. Este evento virtual dura tres semanas y reúne a las mentes más brillantes de la industria del almacenamiento, incluidos fabricantes de unidades, fabricantes de componentes informáticos, desarrolladores de software y arquitectos de sistemas visionarios de Supermicro.

La cumbre de este año comienza con una emocionante mesa redonda, seguida de cinco sesiones temáticas en las que participarán influyentes invitados de empresas líderes como Intel®, AMD, NVIDIA, Micron, Kioxia, Solidigm, Samsung, Nutanix, Weka y los estimados socios de software de almacenamiento de Supermicro.

Para obtener más información sobre la cuarta cumbre Open Storage Summit 2023 de Supermicro e inscribirse en todas las sesiones, visite: https://events.actualtechmedia.com/register-now/1623/open-storage-summit-2023/?pr=2801

Sesión 1: Mesa redonda - Innovación All-Flash para la próxima generación de soluciones de almacenamiento

Compañías participantes : Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron

: Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron Abstracto : Descubra los últimos avances técnicos en almacenamiento flash y de disco giratorio, incluidos el factor de forma E3.S y Compute Express Link (CXL), y explore la era del disco duro de 30 TB.

: Descubra los últimos avances técnicos en almacenamiento flash y de disco giratorio, incluidos el factor de forma E3.S y Compute Express Link (CXL), y explore la era del disco duro de 30 TB. Visualización: 15 de agosto de 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT o después, a la carta

Sesión 2: Optimización del almacenamiento de IA con almacenamiento GPUDirect y RDMA

Compañías participantes : NVIDIA

: NVIDIA Abstracto : Descubra cómo la Unidad de Procesamiento de Datos (DPU) de NVIDIA crea un entorno futurista que acelera las aplicaciones más allá de las CPU y da forma a nuevos mundos para lograr avances revolucionarios en el mercado de la IA.

: Descubra cómo la Unidad de Procesamiento de Datos (DPU) de NVIDIA crea un entorno futurista que acelera las aplicaciones más allá de las CPU y da forma a nuevos mundos para lograr avances revolucionarios en el mercado de la IA. Visualización: 17 de agosto de 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT o después, a la carta

Sesión 3: Ponga en marcha sus aplicaciones de misión crítica: Aceleración de vSAN con tecnologías de almacenamiento de última generación

Compañías participantes : Intel

: Intel Abstracto : Desbloquee todo el potencial sobre cómo vSAN, los procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación y la arquitectura Supermicro BigTwin crean una solución de almacenamiento que satisface el insaciable apetito de las industrias impulsadas por la IA por una ejecución más rápida, nuevos conocimientos e innovaciones disruptivas.

: Desbloquee todo el potencial sobre cómo vSAN, los procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación y la arquitectura Supermicro BigTwin crean una solución de almacenamiento que satisface el insaciable apetito de las industrias impulsadas por la IA por una ejecución más rápida, nuevos conocimientos e innovaciones disruptivas. Visualización: 22 de agosto de 2023 @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT o después, a la carta

Sesión 4: Abrazando la era de la IA: Diseño de soluciones de almacenamiento de IA de alto rendimiento y baja latencia

Compañías participantes : AMD, Weka

: AMD, Weka Abstracto : Descubra cómo las arquitecturas de almacenamiento de vanguardia permiten un almacenamiento de IA de alto rendimiento y baja latencia, aprovechan los nuevos tipos de medios y aceleran el rendimiento para transformar las empresas en la era de todo habilitado por la IA.

: Descubra cómo las arquitecturas de almacenamiento de vanguardia permiten un almacenamiento de IA de alto rendimiento y baja latencia, aprovechan los nuevos tipos de medios y aceleran el rendimiento para transformar las empresas en la era de todo habilitado por la IA. Visualización: 24 de agosto de 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT o después, a la carta

Sesión 5: Desmitificación de las implantaciones HCI y multi-nube para el almacenamiento OEM

Compañías participantes : Nutanix

: Nutanix Abstracto : Explore el poder de un entorno de nube híbrida a través de la combinación de hardware Supermicro y software Nutanix y aprenda cómo este emparejamiento mágico puede mejorar su infraestructura de TI, proporcionando rentabilidad y eficiencia a la vez que evita los desafíos en las instalaciones vs. la nube.

: Explore el poder de un entorno de nube híbrida a través de la combinación de hardware Supermicro y software Nutanix y aprenda cómo este emparejamiento mágico puede mejorar su infraestructura de TI, proporcionando rentabilidad y eficiencia a la vez que evita los desafíos en las instalaciones vs. la nube. Visualización: 29 de agosto de 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT o después, a la carta

Sesión 6: Impulsando una revolución empresarial con almacenamiento paralelo y de objetos para Data Lake, IA y cargas de trabajo a gran escala

Compañías participantes : Toshiba, Seagate

: Toshiba, Seagate Abstracto : Navegue por el cambio en el almacenamiento de objetos para cargas de trabajo intensivas en datos de la nube a las instalaciones y explore cómo las organizaciones están reevaluando el almacenamiento en la nube por soluciones de almacenamiento de objetos en las instalaciones para admitir la IA que consume datos y otras cargas de trabajo críticas para el negocio, teniendo en cuenta los perfiles de rendimiento y los posibles desafíos.

: Navegue por el cambio en el almacenamiento de objetos para cargas de trabajo intensivas en datos de la nube a las instalaciones y explore cómo las organizaciones están reevaluando el almacenamiento en la nube por soluciones de almacenamiento de objetos en las instalaciones para admitir la IA que consume datos y otras cargas de trabajo críticas para el negocio, teniendo en cuenta los perfiles de rendimiento y los posibles desafíos. Visualización: 30 de agosto de 2023, @ 1:00 PM ET / 10:00 AM PT o después, a la carta

Acerca de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera línea para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas, software y servicios de servidor, IA, almacenamiento, IoT y conmutación, al tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

SMCI-F