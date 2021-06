Alerta de medios:Discurso del consejero delegado de Supermicro en COMPUTEX 2021 VIRTUAL

El consejero delegado de Supermicro ofrece un discurso de apertura; expositor virtual DE Supermicro con las últimas innovaciones en sistemas y soluciones de almacenamiento para mercados dinámicos, incluidos Cloud, AI, 5G/Edge y Enterprise; rueda de prensa de Supermicro

SAN JOSE, California, 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El 1 de junio de 2021 (COMPUTEX 2021 Virtual), el presidente y consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, entregará una actualización de la compañía y detallará las últimas innovaciones en servidores y productos de almacenamiento. Además, una rueda de prensa con el consejero delegado Charles Liang seguirá a la presentación. Michelle Johnston Holthaus, vicepresidenta ejecutiva, directora de ingresos, directora general del grupo de ventas, marketing y comunicaciones de Intel, será una presentadora invitada.

El stand virtual de Supermicro destacará los últimos servidores compatibles con los procesadores escalables Intel® Xeon® de tercera generación de Intel, los procesadores AMD EPYC™ de tercera generación y la nueva generación de sistemas certificados por NVIDIA.

Qué: Discurso de apertura de Supermicro; Expositor virtual de Computex; rueda de prensa

Dónde: Virtual

Cuándo:

Discurso de apertura: 2 de junio, 1 Jun. (miér) - (GMT+8) 10:30am-11:00am

Rueda de prensa: 2 de junio, 2021 (miér) (GMT+8) 10.30am -11:15

Expositor virtual: 31 de mayo, 2021 (10am, UTC+8) – 30 de junio (12 midnight, UTC+8), 2021

Todas las sesiones y el discurso permanecerán disponibles online hasta el 31 de mayo de 2022.

Quién: Ejecutivos de Supermicro e Intel

