Alerta de prensa: Supermicro anuncia la segunda Open Storage Summit

El consejero delegado de Supermicro, el consejero delegado de Nutanix y el vicepresidente de Intel destacan las últimas innovaciones en sistemas de almacenamiento y soluciones de almacenamiento definido por software para empresas, centros de datos y despliegues en la nube

SAN JOSÉ, California, 15 de julio de 2021/PRNewswire/ -- Del 27 al 29 de julio de 2021, la Open Storage Summit 2021 de Supermicro, de tres días de duración, es un evento virtual que reúne a expertos del sector y líderes de opinión en tecnología de almacenamiento de servidores y aplicaciones de centros de datos para debatir y presentar los últimos avances en almacenamiento definido por software. La Open Storage Summit 2021 es la conferencia online líder en innovaciones en todas las tecnologías de almacenamiento más recientes, ideas rompedoras y perspectivas convincentes sobre las futures tendencias de almacenamiento.

El evento comenzará con presentaciones magistrales de los altos ejecutivos de Nutanix, Intel y Supermicro sobre los últimos desarrollos de la tecnología de almacenamiento definido por software (SDS) para la empresa, el centro de datos y la infraestructura multi-nube, y una visión general de las amplias líneas de productos de sistemas de almacenamiento de Supermicro.

Los presentadores principales son: Charles Liang, consejero delegado y fundador de Supermicro; Rajiv Ramaswami, consejero delegado de Nutanix; Tarkan Maner, director de operaciones de Nutanix; Alper Ilkbahar, vicepresidente y director general de soluciones de memoria y almacenamiento para centros de datos de Intel.

Además de una mesa redonda en directo sobre la tecnología SDS dirigida por IDC, cada día habrá sesiones sobre tecnología SDS en las que participarán Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate y WekaIO.

Qué: Supermicro Open Storage Summit 2021

Dónde: Virtual

Cuándo:

27 de julio de 2021 - Norteamérica/EMEA - 10:00 AM PDT / 19:00 PM CEST / Asia-Pacífico - 28 de julio de 2021- 10:00 AM GMT+8

28 de julio de 2021 - Norteamérica/EMEA - 10:00 AM PDT / 19:00 PM CEST / Asia-Pacífico - 28 de julio de 2021- 10:00 AM GMT+8

29 de julio de 2021 - Norteamérica/EMEA - 10:00 AM PDT / 19:00 PM CEST / Asia-Pacífico - 28 de julio de 2021- 10:00 AM GMT+8

Todas las sesiones y la información estarán disponibles online durante un año.

