Alethea acelera la migración a Wi-Fi 7 con los paquetes de prueba de proveedores de servicios WiCheck

BANGALORE, India, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Alethea Communications Technologies, líder en la industria de pruebas y mediciones inalámbricas, anunció hoy la disponibilidad de los Paquetes de prueba Wi-Fi 7 con un clic para proveedores de servicios en su solución universal de pruebas Wi-Fi, WiCheck. Esta nueva función permite a los proveedores de servicios acelerar la implementación de Wi-Fi 7, garantizando al mismo tiempo una experiencia del cliente consistente y la fiabilidad de la red.

A medida que Wi-Fi 7 pasa de las pruebas de laboratorio a la implementación de servicios a gran escala, los proveedores de servicios necesitan validar tanto el rendimiento de los puntos de acceso como la experiencia del usuario en condiciones reales, incluyendo la densidad de clientes, las interferencias y la diversidad de dispositivos. Los Paquetes de prueba para proveedores de servicios de WiCheck ofrecen conjuntos de pruebas preconfigurados que permiten la rápida resolución de problemas, la validación del rendimiento y la obtención de información práctica, todo con un solo clic. Basados en la hoja de ruta líder de Wi-Fi 7 de Alethea, estos paquetes de prueba incorporan funciones avanzadas como la emulación de alta densidad de clientes con más de 1.500 clientes simultáneos y la evaluación comparativa de puntos de acceso Wi-Fi 7 basada en TR-398 Issue 4.

"La transición a Wi-Fi 7 es un hito importante para nosotros, y las pruebas con Alethea WiCheck son la solución elegida", afirmó Oswaldo Tozze, consultor de dispositivos domésticos de Telefónica. "WiCheck permite a nuestros equipos validar el comportamiento, el rendimiento y la estabilidad de los puntos de acceso con un mínimo esfuerzo de configuración, lo que garantiza que nuestros clientes sigan disfrutando de la mejor experiencia Wi-Fi posible".

El modo One-Click de WiCheck ofrece conjuntos de pruebas categorizados que abarcan el rendimiento de aplicaciones reales, la interoperabilidad con clientes reales y las implementaciones a gran escala. Cada campaña se ejecuta automáticamente y genera informes completos y con abundante información que resaltan la información sobre el rendimiento y las oportunidades de optimización.

"Mientras los proveedores de servicios se preparan para migraciones a gran escala a Wi-Fi 7, la automatización y la información práctica son clave", afirmó Ramakrishna Chikkala, vicepresidente de productos de Alethea Communications Technologies. "Los paquetes de prueba One-Click de WiCheck combinan simplicidad con un profundo rigor técnico, lo que permite a los proveedores de servicios validar el rendimiento de Wi-Fi 7 a gran escala y con rapidez".

Los paquetes de prueba para proveedores de servicios de WiCheck incluyen validaciones para todas las funciones de vanguardia de Wi-Fi 7 e incluyen API REST completas y fáciles de usar para el desarrollo de casos de prueba personalizados. Optimizado para replicar escenarios reales, WiCheck ayuda a los proveedores de servicios a garantizar una calidad de Wi-Fi consistente y la satisfacción del cliente durante la migración a Wi-Fi 7.

Para obtener más información sobre WiCheck, visite https://aletheatech.com/wicheck-wi-fi-scale-testing/ o contacte en info@aletheatech.com.

