Álex Gómez de Freepik, premio a Mejor CTO 2023

España, 7 de junio de 2023.

El malagueño se alza con el Premio GeeksHubs a Mejor CTO del año tras ser la candidatura con más apoyos recibidos por el sector tecnológico

Por primera vez en el país, se ha puesto de relieve la importancia de la figura de los directivos y directivas de tecnología con un premio que hace hincapié en el valor que esta figura aporta a las compañías, pero también a los avances tecnológicos. Se trata de un perfil clave para el crecimiento de las empresas que navega entre el negocio y la tecnología y posee un gran peso en la gestión humana de sus equipos IT.



Entre las candidaturas finalistas estuvieron Angélica Lozano (CTO de mLean), Alberto Asuero (CTO de Carto) o Darío Rodríguez (CTO de Destinia), entre otras. Todas ellas con experiencia de más de 10 años en el sector y un cargo consolidado como CTO.



El proceso de votación fue abierto y participaron más de 1.400 personas diferentes, todo un hito para la organización que destaca la buena acogida del premio. "Cada año intentamos innovar y estamos muy contentos con la participación. Es un gran reflejo de lo viva que está la Comunidad y una señal más de que el sector valora el trabajo de los directivos y directivas de tecnología y que la sociedad civil comienza a valorar cómo la tecnología les aporta soluciones", apunta Chaume Sánchez, CEO de GeeksHubs e impulsor de la iniciativa.



Este primer Premio a Mejor CTO ha recaído en Álex Gómez de Freepik, empresa tecnológica y líder internacional en la producción y distribución de contenidos gráficos y audiovisuales, donde lleva más de 7 años y ha vivido el proceso de internacionalización y el paso de 30 empleados a más de 600. Sin embargo, los inicios de Álex con la informática se remontan a los 11 años, cuando ya comenzó a tener interés por los dispositivos tecnológicos, para acabar graduándose como ingeniero informático por la Universidad de Málaga. Tras pasar por varias consultoras y empresas tecnológicas, emprendió una startup de cultura musical que le hizo recaer en Empirical Evidence y Tumblr.io, entre otras.



Para Álex este premio "es un reconocimiento hacia el equipo y la empresa dónde trabajo. Tengo la suerte de participar y ayudar a muchas personas que son las que realmente lo hacen posible". También quiso hacer mención a su familia: "por aguantar mi ausencia mientras yo me dedico a la tecnología". Además, Gómez hizo mención al gran talento tecnológico que reside en España y se pudo comprobar entre los asistentes del Congreso CTO Summit: "que sigan existiendo eventos como este para demostrar lo que somos capaces de hacer, compartir conocimientos y ser más y mejores".



El origen del premio es un paso más en firme de la compañía GeeksHubs, que desde hace una década trabaja para poner en valor el talento tecnológico a través de la formación y la selección IT. Como organizadores del congreso CTO Summit han querido seguir explorando nuevos caminos que refuercen la figura del CTO en las compañías y en la sociedad. Por ello, el Premio GeeksHubs a Mejor CTO 2023 se entregó durante el congreso, que este año congregó a casi 700 profesionales del sector y contó con el apoyo de Topcon Mirage Technologies, València Activa, BigBuy y Codurance. Así como de Capchase, Dekalabs, Fundación LAB, HP, IBM, Mercadona IT, OkMobility, Plug and Play - Aquaservice, Seidor Nubersia, Sales Layer, Sesame, Slimbook, Allfunds, Stickermule, Laberit, RegalosPublicitarios.com y Las Naves.







