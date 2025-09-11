ALEX SPIRO INTERPONE UNA DEMANDA POR DIFAMACIÓN CONTRA UN ESPECULADOR BURSÁTIL EN NOMBRE DE TECNOGLASS

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Alex Spiro anunció que ayer presentó una demanda por difamación ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en representación de Tecnoglass Inc. (NYSE: TGLS) y sus cofundadores y ejecutivos, José y Christian Daes. La demanda acusa a Christian Lamarco, un especulador en corto, y a su empresa Shadyside Partners, LLC (que opera bajo el nombre comercial de Culper Research), de haber publicado deliberadamente información falsa que vinculaba a Tecnoglass y a sus ejecutivos con el cártel de Sinaloa.

En la denuncia se afirma que Culper Research obtuvo beneficios mediante la especulación a la baja, difundiendo acusaciones falsas basadas en supuestos documentos de "inteligencia" que el gobierno mexicano ha confirmado públicamente que son falsos.

La demanda también señala que no es la primera vez que Lamarco y Culper Research se enfrentan a demandas por difamación. El informe causó un daño inmediato a la cotización de las acciones y a la reputación de Tecnoglass. Los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios, los gastos de abogados y una orden judicial que obligue a retirar y rectificar las declaraciones difamatorias.

El caso es Tecnoglass Inc. contra Lamarco, expediente n.º 25-cv-7450, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.

