(Información remitida por la empresa firmante)

-Alex Yang, cofundador de Tuya Smart, en el Foro de Davos de Verano 2026: El futuro de la competencia en IA reside en las aplicaciones del mundo real

DALIAN, China, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La 17ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones (AMNC, también conocida como el "Davos de Verano") del Foro Económico Mundial se celebró del 23 al 25 de junio en el Centro Internacional de Conferencias de Dalian. Alex Yang, cofundador, director de operaciones y director financiero de Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), fue invitado a participar en varias sesiones, entre ellas "La fiebre de la langosta en China", "IA y crecimiento futuro" y "Dominando la interfaz: Estrategia en la era de los agentes de IA", donde compartió su perspectiva sobre el panorama global de la IA en constante evolución y el futuro de la innovación a gran escala.

Bajo el lema "Innovar a gran escala", el foro reunió a más de 1.700 líderes e innovadores de gobiernos, empresas y el ámbito académico de más de 90 países y regiones para explorar cómo la inteligencia artificial, la digitalización industrial y los modelos de innovación emergentes están transformando el crecimiento económico y la adopción de tecnología.

Una nueva fase de la innovación global en IA

Los avances en los modelos fundamentales y los agentes de IA están acelerando el auge de la inteligencia artificial como una nueva frontera de la competencia tecnológica global. La industria de la IA y las empresas tecnológicas de China han atraído una creciente atención internacional gracias a su rápida comercialización y sus amplios escenarios de aplicación. Como reflejo de este impulso, la IA y la transformación digital fueron algunos de los temas más debatidos en el Foro de Davos de Verano, con sesiones que exploraron temas como los límites de las empresas centradas en la IA y las implicaciones de los agentes de IA transfronterizos cada vez más autónomos.

Detrás de la "fiebre de la langosta" en China

La adopción generalizada de herramientas de IA fue uno de los temas centrales del foro. Durante la sesión "La fiebre de la langosta en China", Yang se unió a Cathy Li, directora de IA, Datos y Metaverso del Foro Económico Mundial, y a S. Alex Yang, profesor de Ciencias de la Gestión y Operaciones en la London Business School, para analizar los factores que impulsan la rápida adopción e innovación de la IA en China.

Yang señaló que la capacidad de China para lograr una adopción masiva de la IA es resultado de varias ventajas que se refuerzan mutuamente.

"En primer lugar, el país cuenta con un gran número de desarrolladores que exploran y crean activamente aplicaciones de IA. En segundo lugar, tanto particulares como empresas han demostrado una notable apertura a la exploración y prueba de nuevas tecnologías. Y, fundamentalmente, la fuerte aspiración social al desarrollo y al progreso se ha convertido en un poderoso motor intrínseco de la innovación en IA."

"En Tuya, nos dedicamos a integrar la IA en diversos escenarios industriales reales", añadió Yang. "En el sector del hogar inteligente, reducimos las barreras para el desarrollo de productos nativos de IA mediante módulos de IA estandarizados y una comunidad de desarrolladores activa. En el sector energético, nuestras soluciones de IA abarcan todo el ciclo de vida de la energía, desde la generación y la transmisión hasta el almacenamiento y el consumo. Al integrar datos de precios de electricidad dinámicos y en tiempo real de más de 800 compañías eléctricas en toda Europa, nuestra plataforma puede optimizar de forma inteligente las cargas energéticas y ayudar a los usuarios a reducir eficientemente los costes energéticos totals".

En relación con la comercialización de la IA, Yang señaló que el sector está pasando "de los modelos de precios tradicionales basados en el uso a un modelo de precios basado en el valor y orientado a los resultados". Indicó: "Para las empresas, las que triunfen en la era de la IA serán aquellas que no solo adopten las tecnologías de IA tempranamente, sino que también desarrollen organizaciones y talento nativos de IA".

Impulsando las aplicaciones globales de IA a través de un ecosistema de desarrolladores abierto

Durante el Foro de Davos de Verano, Yang también concedió entrevistas a importantes medios de comunicación internacionales, como CNBC, Bloomberg y CGTN, donde compartió su visión sobre la comercialización de aplicaciones de IA, el desarrollo del ecosistema de desarrolladores y el despliegue a gran escala de hardware de IA.

Enfatizó que, en una era de rápidos cambios tecnológicos y acelerada transformación industrial, la innovación abierta es esencial para mantener la competitividad a largo plazo. De cara al futuro, Tuya seguirá profundizando su enfoque en las aplicaciones de IA para el hogar, la energía y la robótica, colaborando con desarrolladores globales y socios del ecosistema para impulsar la IA desde los avances tecnológicos hasta su despliegue a gran escala.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube de IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA, impulsando de manera eficiente la creación de estilos de vida basados en IA y acelerando la integración de la IA con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales mediante sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. También proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral.

A fecha de 31 de marzo de 2026, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 1.970.000 desarrolladores de IA registrados procedentes de más de 200 países y regiones.

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