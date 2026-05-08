Alexen evoluciona del textil tradicional a la alta especialización en equipaciones deportivas sublimadas - Alexen

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de mayo de 2026.- Con raíces en Priego de Córdoba y más de 30 años de recorrido en el sector textil, Alexen representa la evolución del oficio hacia la especialización deportiva: una empresa familiar —ya en su tercera generación— que ha sabido adaptarse a cada etapa del mercado y transformar la tradición en una propuesta moderna de uniformidad y equipaciones deportivas para clubes, colegios e incluso prendas corporativas. La marca, cuyo nombre nace de la unión de Alex y Encarni (madre e hijo). Como resultado, en 2025 la empresa realizó una producción de 300.000 prendas deportivas.

Tras la pandemia, Alexen dio un paso decisivo apostando con fuerza por la sublimación, una técnica de impresión que permite integrar el diseño en el tejido, logrando acabados de alta calidad, diseños más complejos y colores más vivos, con una gran resistencia al uso y al lavado. Esta evolución se ha apoyado en maquinaria de última tecnología y en un control de producción propio que permite cuidar el detalle y responder con flexibilidad a las necesidades de cada entidad. Aunque con especial foco comercial en Córdoba, Sevilla y Granada, la compañía tiene presencia en toda España, trabajando con más de 300 equipos, clubs de gran calado deportivo en fútbol, baloncesto o vóley: Madrid, La Rioja o Barcelona, entre algunas de las ciudades clave.

Alexen representa esa empresa local que apuesta genera empleo y ofrece una propuesta integral que va mucho más allá de la camiseta: equipaciones completas adaptadas a cada cliente, que pueden incluir chándal, mochila, camisetas y otras prendas según la actividad y el uso. El valor diferencial de la marca se apoya en su proceso de trabajo: trato directo, asesoramiento, diseño y patronaje, resolviendo dudas durante todo el pedido. Además, uno de sus rasgos más característicos es la cantidad de bocetos y propuestas que desarrolla para cada pedido, cuidando la identidad del equipo y asegurando una personalización real.

“Venimos del textil y de Priego, pero nuestro presente es el deporte: técnica, personalización y servicio. La sublimación nos permite elevar el acabado y el diseño, y nuestro trato cercano hace que cada club o entidad sienta que lo acompañamos de verdad”, señala Alex Perez, CEO de la compañía.

La entidad apuesta por elegir tejidos y materiales de España y ha encontrado en la especialización su valor añadido, demostrando que desde Priego de Córdoba es posible competir con calidad, tecnología y una atención a medida que marca la diferencia.

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