ALFRAN impulsa una industria descarbonizada con soluciones para procesos de alta temperatura - Alfran

Madrid, 28 de julio de 2026.-

ALFRAN ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad mediante el desarrollo de soluciones orientadas a la descarbonización de la industria, centradas en la optimización de la eficiencia energética en procesos de alta temperatura, uno de los principales focos de consumo energético en el ámbito industrial.

Los procesos térmicos, esenciales en numerosos sectores, representan un desafío clave en la transición hacia modelos productivos más sostenibles. En este contexto, la compañía apuesta por la innovación en materiales y sistemas refractarios que mejoran el aislamiento térmico de las instalaciones y equipos industriales, reduciendo pérdidas de calor y optimizando el rendimiento energético.

Estas mejoras permiten disminuir el consumo energético de los procesos productivos y, en consecuencia, reducir las emisiones asociadas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos a nivel europeo.

En ALFRAN están convencidos de que “La eficiencia energética no solo es una exigencia regulatoria, sino una oportunidad estratégica para transformar la industria hacia modelos más sostenibles”.

La estrategia de la empresa también incluye la optimización de los ciclos de mantenimiento y la prolongación de la vida útil de los materiales, lo que reduce la necesidad de sustituciones frecuentes y minimiza el impacto ambiental de las operaciones.

Asimismo, ALFRAN trabaja en la integración de soluciones innovadoras que permiten a sus clientes mejorar su desempeño ambiental sin comprometer la productividad, un factor clave en un entorno industrial altamente competitivo.

Este enfoque integral posiciona a la empresa como un actor relevante en la transformación del sector, combinando innovación tecnológica, eficiencia operativa y responsabilidad medioambiental.

Con estas iniciativas, ALFRAN refuerza su papel como aliado estratégico en el proceso de transición hacia una industria más eficiente, sostenible y alineada con los retos globales actuales.