Algeness® elegido finalista en el Terra2 Solution Skin Health Innovation Competition (1)

- Algeness® de Advanced Aesthetic Technologies, Inc. elegido como finalista en el prestigioso Terra2 Solution Skin Health Innovation Competition

BROOKLINE, Mass., 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), un líder en tecnología de implantes de gel estético, se enorgullece de anunciar que AAT y nuestro producto principal Algeness® fueron seleccionados como uno de los dos mejores finalistas en el reciente Terra2 Solutions Skin Health Innovation Competition, terminando como la mejor innovación estética y segundo en general en este prestigioso evento global.

Como parte de su compromiso de invertir y apoyar el crecimiento de concursos innovadores de salud de la piel, Gore Range Capital se asoció con Terra2 Solutions, un grupo de expertos global, y DermX Media Group, líder en educación de dermatología, para albergar el Terra2 Solutions Skin Health Innovation Competition. Las finales del concurso se celebraron durante la reciente 18 Annual Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii(®) (WC21) que se celebró virtualmente este año y atrajo a 3.700 asistentes.

Doug Abel, consejero delegado de AAT, comentó: "Nos sentimos muy honrados de que Algeness(®) fuese invitado a participar en este prestigioso concurso, encantados de ser seleccionado inicialmente como uno de los cuatro mejores semifinalistas durante WC21, y encantados de terminar como uno de los dos primeros seleccionados por un grupo de líderes de la industria y médicos muy respetados. Este notable reconocimiento de clientes potenciales e inversores subraya las ventajas únicas de la tecnología Algeness(®) como diferenciador en el mercado global de relleno dérmico".

Se invitó a las empresas participantes a presentarse a un panel de jueces expertos y proveedores en los campos de la dermatología clínica, la medicina estética y otros aspectos de la salud de la piel, y líderes ejecutivos de empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos, de diagnóstico y de TI. Cuatro semifinalistas, entre ellos AAT, presentaron sus vídeos de lanzamiento a todo el público durante la reunión, y los dos finalistas, AAT y Mindera Corporation recibieron la oportunidad de presentar un lanzamiento en vivo para ser seguidos por preguntas del panel de jueces.

"El mercado de relleno dérmico es uno de los segmentos más atractivos en la atención médica. Advanced Aesthetic Technologies tiene el conocimiento, los activos y las capacidades necesarias para traer productos innovadores y diferenciados a este mercado. El reciente Terra2 Solutions Skin Health Competition reconoció a Algeness(®) de AAT como finalista entre las tecnologías más innovadoras en salud médica de la piel en el mundo," dijo Humberto Antunes, fundador de Terra2 Solutions, un socio de Gore Range, y anterior consejero delegado global de Galderma Laboratories.

Según la dermatóloga certificada por la junta Valerie Callender, MD, FAAD, de Callender Dermatology and Cosmetic Center en Glenn Dale, MD, que fue uno de los jueces del concurso Terra2 Solutions, "Los atributos únicos de Algeness® tal como se presentan proporcionarán una adición importante al mercado de relleno dérmico, llenando la necesidad de un producto que ofrece una capacidad diferenciada para lograr la forma facial y la definición de contorno y el potencial de un perfil de seguridad excepcional".

Algeness(®) es una familia patentada de rellenos dérmicos de implantes de gel inyectables totalmente reabsorbibles que son 100% naturales, proporcionando ventajas en términos de seguridad, rejuvenecimiento de la piel y resultados de aspecto natural tanto en reposo como durante el movimiento facial. Las ventajas clínicas típicas incluyen hinchazón mínima tras la inyección y resultados inmediatamente visibles. Algeness(®) tiene una marca CE y actualmente se distribuye en más de 30 países de todo el mundo. AAT ha comenzado los esfuerzos para obtener la aprobación de la FDA estadounidense.

Acerca del Terra2 Solutions Skin Health Innovation Competition

El Terra2 Solutions Skin Health Innovation Competition muestra a las empresas que desarrollan nuevos tratamientos, capacidades diagnósticas y tecnologías para mejorar la salud de nuestra piel. El Concurso es una oportunidad para los participantes de Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii(®) para aprender sobre soluciones emergentes en dermatología clínica y medicina estética. https://www.gorerangecapital.com/innovationcompetition [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076359-1&h=44966703&u=h...]

Acerca de Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT es una corporación global de rápido crecimiento que desarrolla nuevas tecnologías para la medicina estética. Nuestros productos principales, la familia Algeness® de implantes inyectables, son la culminación de más de 10 años de investigación científica y clínica y fueron desarrollados con el objetivo de proporcionar avances de inyectores estéticos en la capacidad de lograr un apoyo estructural profundo, definición limpia y resultados clínicos excepcionales donde el resultado en el momento del tratamiento es el resultado final. Algeness(® )es un relleno 100% natural y biodegradable basado en agarosa purificada con un perfil de rendimiento clínico y de seguridad diferenciado. AAT invierte continuamente en investigación y desarrollo de productos para ampliar los conocimientos científicos sobre Algeness(®) y agarosa, así como en la búsqueda de nuevas e innovadoras tecnologías para mejorar la medicina estética y ampliar nuestra cartera de productos. Algeness(®) tiene marca CE, tiene múltiples registros adicionales a nivel de país, y actualmente está disponible en más de 30 países. AAT está en proceso de búsqueda de registro en los Estados Unidos a través de la FDA y también en China a través de la asociación con Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (Lanzhou) y su empresa matriz China National Biotec Group Co., LTD (CNBG). http://www.algeness.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076359-1&h=4090060344&u...]

Acerca de la Winter Clinical Dermatology Conference

Durante los últimos 18 años, la Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii®, un evento de educación médica continua (CME), ha proporcionado a los profesionales, incluyendo dermatólogos, cirujanos dermatológicos, residentes, becarios, asistentes médicos y profesionales de enfermería, una actualización terapéutica basada en la experiencia de la vida real de la facultad. https://fallclinical.health [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3076359-1&h=828626115&u=...]

Acerca de Terra2 Solutions

