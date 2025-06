El algoritmo emocional; por qué el amor necesita menos suerte y más ciencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de junio de 2025.-

En una era en la que la inteligencia artificial selecciona candidatos laborales y la tecnología predice los gustos de consumo, resulta paradójico que el amor siga confiado al azar. Pero cada vez más personas buscan dejar de improvisar también en su vida afectiva. En ese contexto, AURA Matchmaking se ha posicionado como referencia en España como agencia “boutique offline” en ayudar y acompañar a quienes desean una pareja consciente, estable, de calidad y afín.

“El amor necesita método. Y también ciencia, intuición y conciencia emocional.”

Mientras las apps de citas prometen conexiones rápidas, AURA Matchmaking apuesta por un enfoque integral que combina psicología, neurociencia, y su exclusivo modelo basado en las 7 Afinidades AURA.

Más allá del flechazo o la compatibilidad superficial, esta metodología busca comprender qué hace posible una relación duradera y saludable entre dos personas.

“La mayoría de personas que acuden a nosotros no están perdidas, sino exhaustas.”

Sus clientes no son adolescentes ni románticos empedernidos. Son personas brillantes, emocionalmente maduras, que ya han construido una vida plena, pero que no quieren seguir dejando su vida sentimental al azar. Y es precisamente en este segmento donde AURA Matchmaking ha encontrado su diferencial: ofrecer una experiencia de selección emocional tan rigurosa y profesional como cualquier proceso de headhunting ejecutivo.

El proceso comienza con una entrevista profunda, un test psicométrico y un análisis de afinidades. No se trata de encontrar a cualquiera, sino al adecuado. Y, para eso, AURA también actúa como mentor, emocional, ayudando a identificar bloqueos internos, creencias limitantes o patrones inconscientes que afectan la elección de pareja.

“A veces no es que no encuentres a la persona, es que no estás disponible emocionalmente para reconocerla.” “El amor no es suerte: es claridad, acción y apertura.”

Frente al agotamiento digital y la sobreoferta vacía, AURA Matchmaking propone un camino más consciente, confidencial y eficaz. Su éxito reside en humanizar el proceso de elección amorosa con herramientas del mundo de la ciencia, la introspección y la excelencia relacional.

“Nosotros no vendemos ilusiones, sino realidades posibles.” “El algoritmo que usamos no es digital: es emocional.”

El amor del siglo XXI no necesita ser un salto al vacío. Puede ser una decisión consciente, acompañada por expertos que comprenden que elegir pareja es una de las decisiones más importantes de la vida. En ese sentido, AURA Matchmaking ha logrado elevar el nivel de las relaciones, convirtiéndose en sinónimo de excelencia sentimental y referencia absoluta en matchmaking boutique en España.

