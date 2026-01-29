AliadoJudicial presenta su plataforma de verificación legal en Colombia

Aliadojudicial.com - Aliadojudicial.com

AliadoJudicial anuncia el lanzamiento de su plataforma en Colombia, una solución digital que permite consultar información pública en fuentes oficiales y recibir un reporte legal ordenado y actualizado en menos de un minuto

En un entorno donde la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo y la transparencia son cada vez más relevantes, AliadoJudicial presenta su plataforma digital en Colombia, una herramienta diseñada para facilitar la consulta y organización de información legal y judicial clave antes de tomar decisiones laborales, comerciales o personales.



A diferencia de los métodos tradicionales, que requieren ingresar a múltiples portales oficiales, conocer procedimientos específicos y dedicar horas o incluso días a revisar información dispersa, AliadoJudicial centraliza toda esa búsqueda y presenta los resultados de forma clara en un solo reporte. El servicio opera completamente en línea a través de AliadoJudicial, permitiendo realizar consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento.



Toda la información se consulta en línea y en tiempo real. Cada búsqueda se realiza al instante directamente en fuentes oficiales, por lo que los resultados reflejan información actualizada disponible en el momento exacto de la consulta. Se trata de información pública que, en la práctica, suele encontrarse distribuida en distintos sistemas y bases de datos, lo que hace que su revisión manual sea compleja y lenta.



La plataforma no genera ni modifica datos. AliadoJudicial permite ordenar, consolidar y presentar información pública en un formato comprensible y estructurado, ahorrando tiempo y esfuerzo a los usuarios. En términos prácticos, una verificación que por vías tradicionales podría tomar varios días puede resolverse en aproximadamente un minuto mediante una sola consulta en https://www.aliadojudicial.com/.



Entre los principales tipos de información que se consultan a través de la plataforma se incluyen:



• Procesos judiciales



• Antecedentes



• Demandas y embargos



• Identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPs)



• Revisión en listas internacionales de sanciones y control



Gracias a este alcance, AliadoJudicial es utilizada por empresas y profesionales como una herramienta clave para procesos de compliance, debida diligencia y prevención de fraudes. También resulta útil para ciudadanos que buscan mayor seguridad al arrendar un inmueble, contratar servicios o iniciar relaciones comerciales, contando con información clara y centralizada desde AliadoJudicial.



La plataforma incorpora altos estándares de seguridad, utilizando cifrado SSL/TLS y buenas prácticas de protección de datos, garantizando que cada consulta se realice de forma confidencial, segura y conforme a la normativa vigente.



Con este lanzamiento, la compañía presenta el producto AliadoJudicial en Colombia, respaldado por una trayectoria de más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de verificación e inteligencia legal en la región, lo que refuerza su compromiso con la transparencia, la confiabilidad y la toma de decisiones informadas.



Sobre AliadoJudicial

AliadoJudicial es un producto desarrollado por una compañía con más de 15 años de experiencia en el mercado de soluciones legales y de verificación. La plataforma permite consultar información pública en tiempo real desde fuentes oficiales y consolidarla en reportes claros y fáciles de interpretar, ayudando a empresas y personas a ahorrar tiempo, cumplir con normativas y tomar decisiones seguras mediante consultas rápidas y 100% en línea.

