La Alianza #CEOPorLaDiversidad marca un hito con su primer centenar de empresas adheridas

(Información remitida por la empresa firmante)

La Alianza #CEOPorLaDiversidad, promovida por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE y pionera en Europa, alcanza por primera vez el centenar de empresas adheridas. Esta Alianza tiene como misión impulsar la competitividad y el desarrollo social a través de la gestión estratégica de la diversidad

Madrid, 27 de mayo de 2025.- La Alianza #CEOPorLaDiversidad, promovida por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE y pionera en Europa, alcanza por primera vez el centenar de empresas adheridas.



Esta Alianza tiene como misión unir a los CEO de las principales compañías en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Actuando como impulsores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia y competitividad empresarial y, al mismo tiempo, a la reducción de la desigualdad y exclusión, garantizando, de esta manera, la sostenibilidad del estado de bienestar.



El hecho de que más de un centenar de CEO españoles se alineen por primera vez en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión, constituye un hito histórico que marca un antes y un después en el liderazgo empresarial del país, demostrando que la competitividad se forja a partir del compromiso con las personas, y sentando las bases para un futuro económico más innovador, próspero e inclusivo.



Así, seis años después del nacimiento de la Alianza #CEOPorLaDiversidad, superar la centena de empresas adheridas certifica el auge de un liderazgo empresarial con propósito, en el que la implicación directa de los CEO coloca la DEI en la cúspide de la agenda corporativa.



Con las últimas incorporaciones, la alta dirección de 101 empresas ya forma parte esta Alianza. "Con la adhesión de 101 CEO, la Alianza #CEOPorLaDiversidad ha ganado una masa crítica que le otorga verdadera capacidad de influencia: reúne a máximos responsables de empresas que operan en prácticamente todo el tejido productivo español —desde la industria y la energía hasta la banca, la tecnología, los servicios profesionales, el transporte, el consumo y la agroalimentación lo que confiere al proyecto un carácter transversal y una notable capacidad de impulso—. Sin duda, este liderazgo conjunto multiplica la fuerza de las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión, convirtiéndolas en palancas efectivas para afrontar los grandes retos para el desarrollo humano y social e incrementando la competitividad de las empresas cuando hacen frente a desafíos tan complejos como la brecha de talento, la desigualdad o la exclusión social", expresa Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco.



Por su parte, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, señala: "Cuando 101 máximos ejecutivos unen su voz en favor de la diversidad y la inclusión, no solo estamos sumando empresas: también personas, proyectos de vida y futuro para España. La competitividad se construye con talento plural y oportunidades reales; por eso esta Alianza es, al mismo tiempo, estrategia y humanidad. Cada firma que se incorpora refuerza nuestra convicción de que las empresas prosperan cuando nadie queda al margen y de que una economía abierta a todas las capacidades es la mejor garantía de progreso y cohesión para nuestro país".



En esta línea, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco concluye que: "Cada adhesión a esta Alianza supone el fortalecimiento del tejido empresarial en España para poder seguir avanzando de manera firme y certera hacia horizontes más prósperos y competitivos. Afortunadamente, la batalla cultural en la que estamos inmersos no ha desviado el foco de lo realmente importante: abordar los grandes retos sociales y empresariales que aún persisten en nuestro país y que condicionan la competitividad. Este centenar de empresas adheridas es el mejor ejemplo de ello, pero es solo el principio: esperamos que pueda amplificarse el impacto con la suma de más CEO año tras año".



Alianza con propósito y con futuro

En octubre de 2019 la Fundación Adecco y la Fundación CEOE pusieron en marcha esta Alianza pionera en Europa, partiendo de una firme convicción: las estrategias de Diversidad, equidad e inclusión (DEI) son una indiscutible palanca de generación de valor que en España no se estaba optimizando.



Desde entonces, y gracias al compromiso social de los CEO en España, la Alianza ha podido sentar las bases y fundamentos clave en materia de DEI, conformando un marco de actuación que ya es referente en España para la consolidación de modelos de empresas inclusivas y más competitivas a nivel global. A partir de jornadas técnicas y encuentros de trabajo, en estos años se han abordado temas de gran relevancia como el diseño de planes estratégicos de DEI con alto impacto social y valor corporativo, el liderazgo inclusivo o ético, la transformación de procesos mediante el "inclusión journey", la creación de marcas con propósito, la diversidad en los modelos de trabajo colaborativo, la comunicación inclusiva o el potencial de la IA, entre otros muchos.



Empresas y CEO: liderazgo por la diversidad, equidad e inclusión (DEI)

Actualmente, un total de 101 empresas y sus CEO constituyen esta Alianza. Pertenecientes a 97 grandes empresas, dos empresas públicas, una PYME y una institución académica, abarcan gran variedad de sectores de actividad: industria, energía, banca, seguros, servicios jurídicos, ingeniería e infraestructuras, telecomunicaciones, construcción, etc.



ACERINOX

AENOR

AGILENT

AIR NOSTRUM

AIRBUS

AIRLIQUIDE

ALLIANZ SEGUROS

ALSTOM

AMERICAN EXPRESS EUROPE

AMERICAN TOWER

AQUALIA

ARCELORMITTAL

ATLANTIC COPPER

ATOS

AYESA

BAHÍA DE BIZKAIA GAS

BAKER & MCKENZIE

BALEARIA

BANCO MEDIOLANUM

BANCO SABADELL

BASF ESPAÑA

BBVA

BBVA TECHNOLOGY

BECTON DICKINSON

BROSETA ABOGADOS

CAIXABANK

CAJA RURAL DE ARAGÓN

CAMPOFRÍO

CAPGEMINI

CARGILL

CASH LEPE

CBRE

DACSA

EL CORTE INGLÉS

ELECNOR

ENAGAS

ENAIRE

ENDESA

ENTERPRISE MOBILITY

ESADE

EXOLUM

EY

FNMT-FÁBRICA NACIONAL MONDEA Y TIEMBRE

GENERALI

GESTAMP

GLOBAL OMNIUM

GÓMEZ-ACEBO & POMBO

GRUPO COX

GRUPO IBEROSTAR

GRUPO JUSTE

GRUPO RENAULT

GRUPO TRAGSA

HOLCIM ESPAÑA

HP

IBERCAJA

IBERDROLA

IBERIA

INERCO

INTRUM

ISS ESPAÑA

IVECO

IVI-RMA

KANTAR INSIGHTS

KAPSCH TRAFICCOM

KPMG

KYNDRYL

L' OREAL

MAERSK

MAHOU SAN MIGUEL

MAPFFE



MASORANGE ESPAGNE

MICHELÍN

MINSAIT INDRA

MITSUBISHI ELECTRIC

MOEVE

NATURGY

NESTLÉ ESPAÑA

OHLA

OMNICOM MEDIA GROUP

PATENTES TALGO

PIKOLIN

REDEIA

SACYR

SAINT-GOBAIN

SEAT

SEGUROS SANTALUCÍA

SIDENOR ACEROS ESPECIALES

SIEMENS ESPAÑA

SMURFIT KAPPA

SONEPAR

STAGE ENTERTAIMENT

STAR MADRID RETAIL

STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS

THE ADECCO GROUP

TRIGO ADR IBERIA

URÍA MENÉNDEZ

VERALLIA

VISCOFAN SA

WOLTERS KLUWER

WORLDLINE IBERIA







Contacto

Nombre contacto: Belén Gómez

Descripción contacto: Fundación Adecco

Teléfono de contacto: 914115868