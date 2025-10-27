Alianza estratégica para establecer Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. en Genome Valley, Hyderabad

(Información remitida por la empresa firmante)

Tewksbury, 27 de octubre de 2025.-

Cambridge Isotope Laboratories, Inc. y Chemtatva Chiral Solutions Pvt. Ltd. crearán Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. en Hyderabad, India. Con el fin de mejorar la producción y el suministro global de soluciones químicas enriquecidas con isótopos para las industrias farmacéutica y electrónica

Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) y Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd. (CCS), proveedor líder de soluciones químicas quirales y especializadas, anuncian la firma de un memorando de entendimiento para establecer Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. en Hyderabad, India. Esta iniciativa supone un hito en la expansión de la presencia global de CIL y mejora aún más sus capacidades en el desarrollo y la producción de reactivos deuterados y otros productos enriquecidos isotópicamente. Esta asociación reforzará la cadena de suministro global y la asistencia en tiempo real a los clientes de Asia, y permitirá la producción en múltiples emplazamientos para los clientes globales centrados en la continuidad del negocio. Se espera que la futura entidad, Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd., se constituya oficialmente en el cuarto trimestre de 2025, sujeto a las consideraciones habituales de diligencia debida y cierre. Las operaciones de la nueva entidad se iniciarán en las instalaciones existentes de CCS, y está previsto que las nuevas instalaciones se inauguren en 2026. Las nuevas instalaciones estarán situadas en el Genome Valley de la India, un floreciente clúster de ciencias de la vida de 2000 acres situado en las afueras de Hyderabad.



Cliff Caldwell, director ejecutivo de CIL, señaló: "Estamos muy contentos de asociarnos con CCS para combinar nuestra experiencia en química y desarrollar tecnologías a mayor escala con el fin de seguir apoyando las aplicaciones farmacéuticas e industriales. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos globales de investigación y desarrollo en los campos científicos, así como de respaldar las crecientes necesidades comerciales de productos químicos especiales y marcados con deuterio en las industrias farmacéutica y electronica".



Vishal Rajput, director ejecutivo de CCS, afirmó: "La colaboración y la nueva entidad aprovecharán la sólida infraestructura y las profundas capacidades técnicas de CCS en la India, al tiempo que integrarán los estándares de clase mundial de CIL en química isotópica, sistemas de calidad, logística global y capacidades de comercialización". El Sr. Rajput dirigirá la nueva entidad como director general de Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. El negocio tradicional de CCS se mantendrá intacto, con la intención colectiva de ampliar el acceso a compuestos de alta calidad, marcados y no marcados con isótopos, para clientes de todo el mundo, con especial énfasis en los compuestos sintéticos derivados y el compromiso con los requisitos de calidad de los productos específicos de la industria.



Todos los materiales de las marcas CIL, Eurisotop y CCS seguirán estando disponibles para los clientes de la India y de todo el mundo a través de los canales existentes. En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre el lanzamiento y el alcance operativo de Cambridge Isotope Labs Pvt. Ltd.



Sobre Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

CIL, una filial de Otsuka Pharmaceutical en Japón, es el mayor fabricante y proveedor mundial de isótopos estables y compuestos marcados con isótopos estables. Con la confianza de colaboradores industriales y académicos desde 1980, los productos de CIL se utilizan en investigación, diagnóstico, medio ambiente, farmacia, diagnóstico médico, OLED y aplicaciones industriales. Las operaciones de CIL incluyen dos instalaciones en el área de Boston, Massachusetts; una gran planta de producción de enriquecimiento de isótopos en Xenia, Ohio; CIL China; CIL Canadá; ABX en Dresde, Alemania (especializada en compuestos marcados con radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer); y Eurisotop en Saclay, Francia.



Sobre Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd.

CCS es una empresa con sede en Hyderabad fundada en 2021, especializada en química quiral, desarrollo de procesos y síntesis personalizada para las industrias farmacéutica y química. CCS es un socio global de confianza en el ámbito de las ciencias de la vida, que ofrece soluciones químicas innovadoras que resuelven retos complejos y aceleran el progreso científico.







