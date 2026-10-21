Alianza Homes cambia las reglas en Zaragoza: vender una vivienda con 0 € de comisión para el propietario - Alianza Homes Agencia Inmobiliaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 21 de octubre de 2026.- La compraventa de vivienda exige conocer con precisión el valor del inmueble, definir una estrategia de comercialización adecuada y afrontar diferentes trámites hasta completar la operación. A estos factores se añaden las comisiones inmobiliarias, que pueden representar un desembolso relevante. Frente al modelo tradicional, Alianza Homes desarrolla desde la capital aragonesa una fórmula diferente: el propietario puede vender su vivienda sin pagar comisión a la agencia.

Un modelo de venta sin comisión para el propietario

Alianza Homes se está abriendo espacio como inmobiliaria en Zaragoza mediante un sistema que elimina la comisión para la parte vendedora. La agencia traslada sus honorarios al comprador, de manera que el propietario no tiene que descontar del importe obtenido por la venta un porcentaje destinado a la intermediación inmobiliaria.

Este planteamiento se complementa con una valoración gratuita realizada por un perito tasador inmobiliario titulado. El objetivo es establecer un precio ajustado a las características de la propiedad y a la situación del mercado, evitando que una valoración condicionada por expectativas comerciales dificulte posteriormente la operación.

La compañía también incluye el certificado energético sin coste para el vendedor y, una vez formalizada la compraventa, presta asistencia para realizar la plusvalía municipal. De esta forma, el servicio abarca diferentes etapas de la operación, desde la determinación inicial del valor de la vivienda hasta los trámites posteriores a su transmisión.

Una agencia zaragozana que gana visibilidad en el sector inmobiliario

El crecimiento de Alianza Homes también está aumentando la presencia pública de la compañía. La agencia ha aparecido recientemente en medios aragoneses como Heraldo de Aragón y Aragón TV, donde ha participado en contenidos relacionados con la vivienda y la evolución del mercado inmobiliario zaragozano.

Su actividad también ha encontrado espacio en canales especializados del sector inmobiliario y en redes sociales. Esta exposición acompaña a un modelo de negocio desarrollado por una agencia joven que busca diferenciarse de las fórmulas habituales de intermediación mediante servicios concretos asociados a la compraventa.

Además de gestionar la comercialización, Alianza Homes trabaja la difusión digital de las propiedades y el contacto con potenciales compradores, situando la valoración profesional como punto de partida para determinar un precio coherente con el mercado.

La evolución de los precios y las nuevas herramientas de comercialización están modificando las expectativas de propietarios y compradores. En este escenario, Alianza Homes centra su crecimiento en demostrar que otra forma de vender una vivienda en Zaragoza es posible, con un modelo en el que el propietario no paga comisión y dispone de valoración profesional, certificado energético y acompañamiento durante la operación.



Emisor: Alianza Homes Agencia Inmobiliaria

Contacto: Alianza Homes Agencia Inmobiliaria

Número de contacto: 876210629