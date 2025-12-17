Alianza MASPV y Shanghai Shaanyao para impulsar el primer gran salto del hidrógeno verde en España

Alianza MASPV - Shanghai Shaanyao - MASPV

El acuerdo combina la experiencia local de MASPV con la capacidad financiera y tecnológica de Shanghai Shaanyao. MASPV se convierte en la primera empresa de energía renovable española con presencia directa en China en dar el salto al hidrógeno

Madrid, 17 de diciembre de 2025.-

La energética española MASPV Clean Energy anuncia su entrada en el mercado del hidrógeno verde gracias a un acuerdo estratégico con el gigante chino Shanghai Shaanyao New Energy Investment Co., Ltd., compañía con amplia trayectoria en proyectos de hidrógeno y con una sólida capacidad financiera.



En España, salvo grandes corporaciones, la experiencia en hidrógeno es aún limitada y la financiación escasa, ya que bancos e inversores muestran cautela ante proyectos de gran envergadura. En este escenario, MASPV se posiciona como referente al sumar a su conocimiento del mercado local, sus relaciones institucionales, la ingeniería y el capital de un socio como Shanghai Shaanyao con una amplia experiencia en tecnologías de hidrógeno.



Shanghai Shaanyao, fundada en 2015, no solo será el socio capitalista de MASPV, también aporta al acuerdo su know-how en toda la cadena de valor: desde electrolizadores alcalinos y PEM, hasta estaciones de repostaje y parques industriales de incubación de hidrógeno. El último proyecto en China, representa una inversión de 400 millones de dólares y una producción de hidrógeno alcanza 20.000 toneladas.



Ángel Serrano, CEO Global del Grupo MASPV subrayó la importancia de este paso estratégico: "España necesita dar un paso firme hacia el hidrógeno verde, y con Shanghai Shaanyao tenemos el socio perfecto: experiencia, capital y visión compartida. Nuestra presencia en China nos ha permitido construir relaciones estratégicas únicas, y ahora las ponemos al servicio de la transición energética española".



Otro aspecto que ha valorado Shanghai Shaanyao es el respaldo institucional y la colaboración público-privada que MASPV tiene en España y Latinoamérica, lo que le hace estar preparada para liderar este cambio con proyectos de gran impacto.



En los últimos días, directivos de Shanghai Shaanyao han visitado España, reuniéndose con responsables de varios proyectos que precisan financiación y ejecución. Entre ellos, destaca un encuentro con la Junta de Andalucía para trabajar sobre proyectos de hidrógeno de gran escala, que ya cuenta con el beneplácito de la administración autonómica.



Con esta alianza, MASPV se convierte en la primera empresa española de energías renovables con presencia directa en China en dar el salto al hidrógeno con un socio capitalista internacional de primer nivel. La compañía refuerza así su dimensión global y su compromiso con la transición energética, posicionándose en la vanguardia de un sector que será determinante para alcanzar los objetivos de descarbonización y neutralidad climática.



Sobre MASPV Clean Energy

MASPV es un (IPP) de referencia en el sector de las energías renovables. Con más de dos décadas de experiencia en ingeniería, desarrollo, construcción y operación de proyectos energéticos, la compañía cuenta con un equipo altamente especializado que combina conocimiento técnico con visión estratégica.



MASPV se ha consolidado como la primera empresa de energías renovables española con presencia directa en China en dar el salto al hidrógeno, respaldada por una sólida trayectoria en el país asiático y con la vista puesta en la salida a bolsa de su matriz en 2026.



Hasta la fecha, MASPV ha instalado más de 1 GW a nivel internacional, con proyectos en mercados clave como España, China, Japón, Panamá, México, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Guatemala. Su objetivo: liderar la transición energética global mediante soluciones innovadoras y sostenibles que generen impacto positivo en las comunidades y en el planeta.







