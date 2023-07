La Alianza Mundial contra la Hepatitis crea conciencia sobre la hepatitis en el Día Mundial de la Hepatitis

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Alianza Mundial contra la Hepatitis crea conciencia sobre la hepatitis viral en el Día Mundial de la Hepatitis, ya que las investigaciones muestran que las hepatitis B y C causan un riesgo de cáncer significativamente mayor que fumar un paquete diario de cigarrillos

LONDRES, 28 de julio de 2023 28 de julio, 2023

/PRNewswire/ -- Hoy se lanza el Día Mundial contra la Hepatitis (WHD, por sus siglas en inglés) con el llamamiento a la acción 'No estamos esperando'. En el WHD, la Alianza Mundial contra la Hepatitis (WHA) se une a su red global de 323 miembros en más de 100 países para liderar la campaña a nivel internacional para acelerar la lucha contra la hepatitis viral, una de las enfermedades y crisis de salud más mortales y desatendidas, una que cobra una vida cada 30 segundos.

Una nueva investigación presentada en el Congreso de la EASL por la Fundación del Centro para el Análisis de Enfermedades (CDA)1 descubrió que los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) son altamente oncogénicos y conducen a cánceres en múltiples órganos y sitios. El informe encuentra que las personas infectadas con hepatitis B y C "tienen un riesgo similar o significativamente mayor de desarrollar cáncer que alguien que fuma activamente un paquete de cigarrillos al día". Concluye que el VHB y el VHC deben "considerarse como infecciones causantes de cáncer y las pautas internacionales deben reconsiderarse en consecuencia".

Una encuesta2 reciente de WHA descubrió que casi la mitad (42 %) de las personas en todo el mundo desconocen que una de las principales causas del cáncer de hígado es la hepatitis viral. Casi tres cuartos (74 %) de los encuestados dicen que saber que la hepatitis causa cáncer de hígado significa que es más probable que se hagan la prueba y más de cuatro quintos (82 %) dicen que es más probable que se vacunen.

A nivel mundial, más de 350 millones de personas viven con hepatitis B o C3, lo que provoca la pérdida de más de 1,1 millones de vidas cada año4. Para 2040, se espera que las muertes por hepatitis viral superen la mortalidad por VIH, malaria y tuberculosis combinadas5.

Danjuma Adda, presidente de la Alianza Mundial contra la Hepatitis, dijo:

"Cada año, más de un millón de vidas se pierden a causa de la hepatitis. El tema del Día Mundial contra la Hepatitis 2023 es 'No estamos esperando'. Es un llamamiento para acelerar los esfuerzos de eliminación de la hepatitis viral ahora y la necesidad urgente de pruebas y tratamiento para las personas reales que lo necesitan. Las personas y las comunidades de todo el mundo están haciendo que se produzcan cambios en sus propias vidas y en el mundo que los rodea. Los celebramos, mientras exigimos más acción. No estamos esperando el cambio, estamos luchando para hacer que se produzca".

Homie Razavi, director gerente de la Fundación CDA, dijo:

"Las infecciones por hepatitis B y C son epidemias silenciosas. Estas infecciones virales causan cáncer, pero dado que las personas infectadas no muestran ningún síntoma hasta que es demasiado tarde, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas. Es importante que todos reconozcamos el alto riesgo de cáncer asociado con la infección por hepatitis B y C y hacer que los pacientes reciban atención médica. El tratamiento puede reducir el riesgo de cáncer en un 85 % o más".

Para la lista de referencias completas, visite: https://www.worldhepatitisalliance.org/news/hepatitis-b-and-c-cause-significantly-higher-cancer-risk-than-smoking-a-daily-pack-of-cigarettes/

