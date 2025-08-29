Alibaba International lanza nuevos agentes de IA para impulsar la eficiencia de los comerciantes globales

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba International lanzó hoy su solución de IA para optimizar las operaciones globales de comercio electrónico: Alibaba International Marco (en adelante, "Marco").

Desarrollada por el equipo de Negocios de IA de Alibaba International en 2024 con el objetivo de impulsar el comercio transfronterizo entre PYMES, Marco ofrece asistencia integral a los comerciantes de comercio electrónico en todo el ecosistema de Alibaba, gestionando más de 60 tareas específicas de marketing, cumplimiento normativo del mercado y atención al cliente. La solución está disponible en más de 40 idiomas y ofrece f unciones como traducción de listados, generación de contenidos y creación de imágenes a un coste operativo inferior al de sus competidores, manteniendo un alto rendimiento.

Adopción sin precedentes

La demanda de los servicios de IA de Alibaba International ha aumentado drásticamente, impulsada principalmente por Marco. Las invocaciones diarias de API con su sistema de IA por parte de comerciantes chinos en Alibaba International superaron los 1.000 millones en julio de 2025, un aumento de 1.000 veces respecto al millón de 2023. Todos los mercados de comercio electrónico de Alibaba International han adoptado la solución de IA, y las mismas capacidades ahora están disponibles para los comerciantes de todo el mundo que participan en el comercio transfronterizo.

Entre las características clave que impulsan la adopción se incluyen:

Generación creativa de imágenes: Genera múltiples y diversas variaciones visuales a partir de una sola imagen.

Listados generados por IA: Crea listados de productos directamente a partir de imágenes.

Creación de contenido de marketing: Genera texto promocional.

Una mejora significativa de las capacidades de traducción de Marco a finales de 2024 resultó en un aumento del 30 % en la satisfacción del usuario en las principales áreas lingüísticas europeas. Marco genera ahora casi el 40 % de todas las descripciones de productos optimizadas para búsquedas en las plataformas de Alibaba International, una cifra que se espera supere el 50 % próximamente.

Ecosistema en expansión y nuevas herramientas de IA

Alibaba International ha ampliado el acceso a la tecnología de Marco a las plataformas de comercio electrónico en China que operan fuera del ecosistema de Alibaba. Las invocaciones de API de estos socios a través de Marco se han multiplicado por 23.

La compañía también ha introducido tres agentes de IA especializados, diseñados para las tareas operativas complejas que enfrentan los comerciantes en el comercio electrónico transfronterizo:

Agente de Reembolso Inteligente: recomienda soluciones óptimas de reembolso analizando la información de mercado generada tanto por consumidores como por comerciantes, lo que reduce los costes en un 15 %.

Agente de Código HS: automatiza la clasificación aduanera, aumentando la precisión en un 23 %.

Agente de Reclutamiento de Comerciantes: identifica y precalifica a vendedores potenciales, duplicando prácticamente la tasa de conversión de leads por correo electrónico.

"El año pasado marcó un cambio significativo en la forma en que implementamos la IA para impulsar el comercio electrónico transfronterizo, lo que refleja las necesidades y tendencias más amplias del sector", comentó Kaifu Zhang, vicepresidente de Alibaba International y director de su equipo de negocios de IA. "Nuestro enfoque combina datos profundos y específicos de cada escenario con ciclos de aprendizaje continuo, lo que genera capacidades de resolución de problemas cada vez más potentes. Estamos evolucionando más allá de los modelos generativos independientes hacia agentes de IA dedicados que pueden abordar una gama más amplia de desafíos comerciales complejos de manera eficiente para los comerciantes que participan en el comercio transfronterizo en todo el mundo".

Algunas soluciones de IA están actualmente disponibles para los socios a través de Aidge, la plataforma abierta de IA de Alibaba International.

Acerca del Grupo de Comercio Digital de Alibaba International

El Grupo de Comercio Digital de Alibaba International se dedica a impulsar el desarrollo del comercio digital global con tecnología impulsada por IA. Opera diversas plataformas con modelos de negocio distintivos, que abarcan múltiples países y regiones de todo el mundo.

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/alibaba-international-lanza-nuevos-agentes-de-ia-para-impulsar-la-eficiencia-de-los-comerciantes-globales-302541976.html