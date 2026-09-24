Alicante Light Film incorpora a La Huella de Armstrong a su red de servicios para rodajes

Pedro Ponce y Alejandro Palacios - Grupo Nirmedia

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma audiovisual comienza a formalizar una red de profesionales y compañías locales para conectar rodajes y empresas con servicios especializados en la provincia de Alicante

Alicante, 24 de septiembre de 2026.- Alicante Light Film ha firmado un convenio de colaboración con La Huella de Armstrong, empresa alicantina especializada en servicios audiovisuales, dentro de la nueva línea de trabajo con la que la plataforma busca facilitar a producciones y empresas el acceso a profesionales y compañías especializadas de la provincia.



El acuerdo supone la primera incorporación formal a una red de empresas y profesionales colaboradores que Alicante Light Film prevé ampliar progresivamente con compañías especializadas en diferentes ámbitos del sector audiovisual.



La iniciativa parte de una premisa sencilla: Alicante Light Film funcionará como punto de conexión entre cada proyecto y los profesionales que mejor puedan responder a las necesidades de un rodaje.



De esta manera, una productora que llegue a la provincia para realizar un rodaje puede recurrir a Alicante Light Film para localizar servicios de producción, equipos técnicos, casting, localizaciones, logística, transporte, alojamiento, alquiler de material, drones u otras necesidades vinculadas a la producción.



El mismo modelo se aplica a empresas que buscan desarrollar proyectos audiovisuales, como spots publicitarios, vídeos corporativos, videoclips, fotografía y vídeo con dron o creación de contenidos audiovisuales, entre otros trabajos.



Una red audiovisual basada en la especialización

Alicante Light Film ha incorporado recientemente a su nueva web diferentes áreas específicas dirigidas tanto a producciones que llegan a Alicante como a empresas que necesitan desarrollar proyectos audiovisuales.



El objetivo es conocer las características de cada proyecto: tipo de producción, necesidades técnicas, localización, dimensión o presupuesto, y recurrir a su red para encontrar profesionales y empresas que puedan encajar en cada caso.



Este modelo permite que diferentes compañías de la provincia participen en los proyectos en función de su especialización y que las producciones dispongan de un contacto local desde el que acceder al tejido profesional audiovisual alicantino.



El convenio firmado con La Huella de Armstrong supone el primer paso para formalizar esta estructura.



Una red que continuará creciendo

La firma con La Huella de Armstrong será la primera de varias incorporaciones previstas con profesionales y empresas del sector audiovisual.



La intención de Alicante Light Film es construir una red plural en la que puedan convivir diferentes especialidades y compañías.



Alicante Light Film, un punto de encuentro para el audiovisual alicantino

Impulsado desde Grupo Nirmedia, Alicante Light Film nació en marzo de 2026 con el objetivo de conectar, visibilizar y generar oportunidades dentro del sector audiovisual de la provincia.



Desde su puesta en marcha, el proyecto desarrolla acciones relacionadas con la difusión de proyectos y profesionales, castings, oportunidades de empleo, formación, entrevistas, festivales, rodajes y actualidad audiovisual, con un alcance aproximado de 230.000 impactos mensuales.



Plataforma de empresas y profesionales locales: https://alicantelightfilm.com/

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