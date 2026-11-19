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(Información remitida por la empresa firmante)

Los sistemas inteligentes para automóviles, las herramientas de diagnóstico y los arrancadores se encuentran entre las categorías con mayor valor de ventas en España. España concentra más de uno de cada cuatro pedidos de recambios y accesorios para coches y motos realizados en AliExpress en la Unión Europea

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- El sector de la automoción gana protagonismo en las compras online de los españoles. Según datos internos de AliExpress, el valor bruto de las mercancías vendidas (GMV) de la categoría de recambios y accesorios para coches y motos en España ha registrado un crecimiento interanual del 15 % durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Los envíos locales impulsan el crecimiento de la categoría

El modelo de envíos locales registra una evolución aún más destacada. Durante el primer semestre de 2026, el GMV de los recambios y accesorios para coches y motos enviados desde almacenes locales creció un 50 % interanual. Con una mayor oferta de productos enviados localmente, los consumidores españoles disfrutan de una experiencia de compra más cómoda.



¿Qué productos de automoción compran más los españoles?

Los datos de AliExpress permiten identificar las categorías que registran un mayor crecimiento en España. Entre las tres subcategorías que más han incrementado su GMV durante la campaña 11.11 de 2026 destacan los recambios y accesorios para vehículos de nuevas energías (+380 %), los sistemas de carga y arranque (+130 %) y los dispositivos eléctricos para automóviles (+110 %).



Por otro lado, los sistemas inteligentes para automóviles, las herramientas de diagnóstico y los arrancadores se encuentran entre las categorías de recambios y accesorios de automoción con mayor GMV en España.



Marcas especializadas y una oferta de productos cada vez más amplia

La oferta de AliExpress en esta categoría incluye diversas marcas especializadas en automoción, como THINKCAR, 70mai, Foursun, ANCEL y otras, dirigidas a consumidores que buscan recambios, accesorios y tecnologías innovadoras para sus vehículos.



THINKCAR es una marca líder en herramientas inteligentes de diagnóstico para automóviles, que permiten a los consumidores realizar diagnósticos completos de sus vehículos desde casa. Por su parte, las cámaras para vehículos y los retrovisores inteligentes de 70mai mejoran la experiencia de conducción y ayudan a los conductores a disfrutar de desplazamientos más seguros.



Este compromiso por ampliar la visibilidad de las marcas también se refleja en Marcas+, el canal de AliExpress que reúne una selección de marcas y productos de marca. De este modo, la plataforma continúa reforzando una propuesta que combina variedad de opciones, marcas especializadas y precios competitivos.



España, un mercado clave para la automoción en AliExpress

Según datos de la plataforma, más de uno de cada cuatro pedidos de recambios y accesorios para coches y motos realizados en AliExpress en la Unión Europea procede de España. Además, España es el mayor mercado europeo de AliExpress en la categoría de automoción y motocicletas.



Estos resultados ponen de manifiesto la relevancia del mercado español dentro del negocio de automoción de AliExpress y el papel del comercio electrónico como canal para adquirir productos relacionados con el cuidado, el mantenimiento y la personalización de los vehículos.



Con una oferta que abarca distintas categorías de automoción y motocicletas, marcas especializadas y productos enviados desde almacenes locales, AliExpress continúa ampliando las opciones disponibles para los consumidores españoles, combinando variedad de productos y precios competitivos con una experiencia de compra más cómoda.

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