AliExpress refuerza su compromiso con la calidad y la tecnología con Marcas+ durante su Aniversario

Aniversario AliExpress

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma impulsa su canal de productos oficialmente autenticados y pone el foco en marcas líderes como iLife, FIFINE, Realme y Unitree, consolidando su posicionamiento como el mejor marketplace para comprar tecnología al mejor precio

Madrid, 12 de marzo de 2026.- AliExpress celebra su Aniversario de marzo del 16 al 25. Reforzando su apuesta estratégica por la calidad, la innovación y la confianza a través de Marcas+, su canal dedicado a productos de marca oficialmente autenticados. Con esta iniciativa, la plataforma consolida su posicionamiento como el mejor marketplace para comprar tecnología al mejor precio en España, combinando marcas reconocidas, productos destacados y una experiencia de compra fiable.



En un contexto en el que el consumidor español es cada vez más estratégico en sus decisiones de compra, la planificación gana peso. Según la última oleada del Consumer Insights Report de AliExpress, el 41% de los españoles busca activamente ofertas y descuentos online para optimizar su presupuesto. Esta tendencia refleja una evolución clara: los consumidores no solo buscan precio, sino también confianza, autenticidad y valor a largo plazo, especialmente en categorías como tecnología.



Marcas+: marcas reconocidas, autenticidad y valor

Marcas+ es el canal de AliExpress que reúne productos de marcas oficialmente autenticadas, ofreciendo a los consumidores españoles mayor tranquilidad a la hora de comprar. Esta apuesta refuerza el compromiso de la compañía con la calidad y la confianza, dos atributos cada vez más determinantes en la decisión de compra. Con Marcas+ los consumidores tienen la seguridad de comprar productos innovadores de marcas de confianza con envío rápido en 5 días y devoluciones gratuitas.



Durante la campaña de Aniversario, AliExpress da visibilidad a marcas líderes que representan innovación accesible y tecnología de última generación, como iLife, especializada en soluciones inteligentes para el hogar como sus robots aspiradores. FIFINE, referente en audio y microfonía para creadores de contenido y gaming. Realme, reconocida por sus smartphones y dispositivos tecnológicos de alto rendimiento. Y Unitree, marca premium de innovación tecnológica y robótica avanzada.



A través de estas marcas y sus productos destacados, AliExpress amplía su oferta tecnológica en España, acercando soluciones innovadoras y funcionales a un consumidor que prioriza cada vez más el equilibrio entre calidad, marca y precio.



Tecnología

La tecnología continúa siendo una de las categorías más dinámicas dentro de la plataforma. Desde dispositivos para el hogar inteligente hasta soluciones de audio, movilidad y robótica, AliExpress refuerza su catálogo con productos que responden a las nuevas necesidades del consumidor digital.



El Aniversario de marzo no solo celebra un nuevo hito para la plataforma, sino que subraya su evolución en el mercado español: de marketplace global a un entorno donde convergen marcas reconocidas, productos oficialmente autenticados y una propuesta de valor alineada con las prioridades reales del consumidor.



Con Marcas+, AliExpress da un paso más en su estrategia de posicionamiento en España, poniendo en el centro la autenticidad, la calidad y la innovación, y consolidándose como el destino online de referencia para quienes buscan tecnología de marca con la mejor relación calidad-precio.

