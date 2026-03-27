Alimentaria+Hostelco cierra con éxito su edición más internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La principal plataforma ferial para la industria de equipos para la alimentación, bebidas, restauración y hostelería cierra hoy tras recibir una gran afluencia de público y excelentes resultados comerciales, todo ello en una edición marcada por el mayor número de expositores internacionales de su historia y una importante participación de compradores nacionales e internacionales. El evento, que fue testigo de la celebración del 50 aniversario de Alimentaria, también destacó por el papel protagonista del sector Horeca y la promoción de innovaciones y soluciones de productos para la industria.

Durante los cuatro días de duración de la feria, cerca de 109.600 profesionales visitaron el evento, el 25% de ellos internacionales y procedentes de 120 países, principalmente de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Compradores y visitantes profesionales se sintieron atraídos por la amplia gama de ofertas presentadas por más de 3.300 empresas expositoras, 1.200 de ellas de más de 70 países, en un evento que sirvió para impulsar la internacionalización, las oportunidades de negocio y la competitividad de sectores estratégicos de la economía española.

En este aspecto, la participación de empresas internacionales representó un 30% más que en la edición anterior de 2024, con un incremento del 40% en el espacio expositivo destinado a la presencia internacional. Europa, con Polonia como País de Honor, junto con Latinoamérica y Norteamérica, concentró gran parte de esta representación internacional.

También, durante los cuatro días del evento, se llevaron a cabo más de 14.500 reuniones de negocios entre las empresas participantes y más de 2.700 compradores e importadores de 120 países invitados por la feria.

Promoción del canal Horeca e innovación

Una de las áreas de mayor éxito dentro de esta edición fue la dedicada al canal Horeca, que, en línea con el compromiso estratégico del evento con la restauración y la hostelería, creció este año un 40%, reuniendo a más de 600 empresas del sector.

En este sentido, los nuevos productos y desarrollos volvieron a ser protagonistas del evento. La feria se convirtió en un escaparate para propuestas pioneras, en particular soluciones más saludables, con menor impacto ambiental, así como aplicaciones de inteligencia artificial orientadas a una nutrición cada vez más personalizada.

Como resultado de su colaboración con la Fundació Banc dels Aliments, Alimentaria + Hostelco, un centenar de voluntarios de la ONG recogerán más de 20.000 kg de alimentos y bebidas donados por las empresas expositoras.

La próxima edición de Alimentaria + Hostelco se va a llevar a cabo del 20 al 23 de marzo de 2028 en la Gran Vía de la Fira de Barcelona.

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