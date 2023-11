Alimentiv, AcelaBio y PharmaNest se unen para revolucionar la medicina de precisión (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Alimentiv, AcelaBio y PharmaNest se unen para revolucionar la medicina de precisión y la patología digital de IA para ensayos clínicos de NASH/MASH

LONDRES, ON, 8 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- Alimentiv Inc., AcelaBio Inc. y PharmaNest Inc. se complacen en anunciar su esfuerzo de colaboración destinado a revolucionar la medicina de precisión y las soluciones de patología digital habilitadas con inteligencia artificial (IA) para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), anteriormente conocida como esteatohepatitis no alcohólica. (NASH) ensayos clínicos. Esta colaboración permitirá a los patrocinadores de ensayos clínicos cuantificar los efectos histológicos de los compuestos y obtener una visión más profunda de los mecanismos subyacentes en las terapias dirigidas a MASH utilizando transcriptómica espacial de última generación y patología digital unicelular y de fibra única impulsada por IA. Gracias al aprovechamiento de la experiencia colectiva de Alimentiv, AcelaBio y PharmaNest, esta colaboración establecerá un ecosistema integrado que combina a la perfección patología anatómica y molecular especializada de alto rendimiento, tecnologías de medicina de precisión, bioinformática y análisis de imágenes de patología digital impulsado por inteligencia artificial. La integración de estas soluciones de vanguardia es un avance significativo en la aplicación de tecnologías novedosas para permitir ensayos de tejido de extremo a extremo de alta calidad, lo que permitirá a los patrocinadores de ensayos clínicos impulsar descubrimientos científicos y acelerar el desarrollo de fármacos en MASH, una enfermedad con un impacto creciente y actualmente sin terapias aprobadas.

AcelaBio, un laboratorio de investigación clínica certificado por CAP/CLIA conocido por sus flujos de trabajo de patología digital de extremo a extremo, llevará a cabo análisis de muestras de tejido para generar imágenes de portaobjetos completos y datos moleculares. "Nuestra colaboración tiene un gran potencial para el avance de la investigación clínica MASH para promover la identificación y cuantificación de datos de biomarcadores de patología digital y mejorar el desarrollo clínico", explicó Niels Vande Casteele, Ph.D., director general de AcelaBio. "Al crear flujos de trabajo fluidos que integran análisis de muestras avanzados, patología digital, bioinformática y análisis impulsados por IA, podemos desbloquear nuevas oportunidades para identificar firmas de biomarcadores dentro del contexto espacial del tejido".

Los esfuerzos de colaboración de Alimentiv, AcelaBio y PharmaNest facilitarán la integración perfecta de flujos de trabajo operativos de patología digital sólidos e inteligencia artificial en ensayos clínicos MASH, lo que en última instancia conducirá al desarrollo de terapias personalizadas y mejorará los resultados de los pacientes.

"Alimentiv prioriza el liderazgo científico a través de nuestro compromiso de desarrollar diseños innovadores de ensayos clínicos tempranos y evaluaciones de resultados. Nuestra experiencia en evaluaciones de puntos finales y análisis de medicina de precisión, incluida la bioinformática y la cuantificación de biomarcadores de patología digital impulsada por IA, nos posiciona junto con nuestros socios colaborativos para innovar. y transformar el panorama de los ensayos clínicos de MASH", afirmó Wendy Teft, Ph.D., vicepresidenta de Medicina de Precisión de Alimentiv. "A través de la integración de nuestras respectivas tecnologías y experiencia, nuestro objetivo es brindar a los patrocinadores de ensayos clínicos las herramientas necesarias para mejorar la calidad de los criterios de valoración histológicos, descubrir nuevos biomarcadores y acelerar los plazos de desarrollo de fármacos al obtener conocimientos completos sobre los mecanismos de acción subyacentes en Terapias dirigidas MASH".

PharmaNest, reconocida por su excelencia en patología digital MASH y servicios de análisis de inteligencia artificial, desempeñará un papel fundamental en esta colaboración al proporcionar análisis de imágenes cuantitativos de alta resolución, de una sola fibra y unicelular, y biomarcadores impulsados por IA a partir de las mismas imágenes revisados por patólogos para evaluaciones de criterios de valoración críticos. Juntas, estas organizaciones mejorarán la calidad de los criterios de valoración histológicos actuales necesarios para la aprobación provisional de terapias en MASH por parte de la FDA y permitirán el análisis de conjuntos de datos complejos, lo que conducirá a una comprensión integral de la patología de MASH y al descubrimiento de nuevos biomarcadores.

"Utilizando nuestra plataforma de patología digital FibroNest, la cuantificación automatizada de alta resolución del fenotipo de la gravedad de la fibrosis y la lesión tisular relacionada a partir de las mismas diapositivas revisadas por patólogos ofrece un método sólido y escalable para generar puntuaciones continuas que resuelven cambios leves en la gravedad de la fibrosis y actividad de la enfermedad y puede usarse en ensayos MASH para ayudar a los patólogos y enriquecer la cuantificación del efecto de una intervención. Nuestro biomarcador de patología digital de fibrosis, Ph-FCS, ofrece un rendimiento excepcional como herramienta de diagnóstico para la fibrosis temprana y grave. Los resultados publicados recientemente muestran que el hecho de que también pueda predecir eventos y resultados relacionados con el hígado abre el camino para su futura calificación como posible criterio de valoración sustituto en los estudios MASH", comentó Mathieu Petitjean, Ph.D., consejero delegado de PharmaNest. "La asociación con Alimentiv y AcelaBio garantizará que los patrocinadores reciban un excelente ensayo de patología digital de tejido de extremo a extremo donde las condiciones preanalíticas estén bien controladas durante la duración de un estudio.

La colaboración entre Alimentiv, AcelaBio y PharmaNest representa un avance sustancial en la integración de soluciones de medicina de precisión y patología digital para ensayos clínicos MASH. Al unir su experiencia, estas organizaciones apuntan a mejorar aún más la eficiencia del desarrollo temprano de fármacos para proporcionar tratamientos seguros y efectivos a los pacientes de una manera más conveniente.

Se anima a los patrocinadores de ensayos clínicos interesados en acceder a los beneficios de esta colaboración de servicios a ponerse en contacto con las respectivas organizaciones para obtener más información.

Acerca de Alimentiv Inc.

Alimentiv es una organización de investigación por contrato (CRO) global centrada en gastroenterología que proporciona ensayos clínicos, gestión central de imágenes, medicina de precisión y servicios de evidencia del mundo real a las industrias farmacéutica y biotecnológica. Con sede en London, Ontario, Alimentiv emplea a más de 500 personas en sus operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina. El modelo único de la organización combina los esfuerzos de investigadores académicos y expertos operativos reconocidos internacionalmente para ofrecer soluciones integradas a los clientes. Durante los últimos 20 años, Alimentiv se ha convertido en un experto reconocido en diseño de ensayos clínicos, soluciones de gestión central de imágenes, desarrollo de medidas de resultados y medicina de precisión para el desarrollo de fármacos en el sistema gastrointestinal. En la actualidad, Alimentiv brinda servicios en más de 50 países en todo el mundo, colabora con universidades e instituciones académicas líderes en todo el mundo y trabaja con muchas organizaciones farmacéuticas y de biotecnología líderes para proporcionar opciones de tratamiento nuevas y mejoradas a los pacientes. Alimentiv está comprometido con la inversión en investigación y desarrollo médicos, centrándose en identificar barreras para el desarrollo de fármacos y buscar soluciones que hagan avanzar la investigación gastrointestinal. Los hallazgos de la investigación se ponen en práctica en una metodología de ensayo clínico eficiente para clientes que se alinea con los estándares regulatorios emergentes. En colaboración con destacados expertos, Alimentiv ha sido pionero en el desarrollo, validación y estandarización de tecnologías y medidas de resultados, dando forma al panorama en evolución de los ensayos clínicos para múltiples indicaciones y proporcionando consecuencias significativas a largo plazo para los pacientes, su tratamiento y la sociedad. Para más información visite: www.alimentiv.com

Acerca de AcelaBio (US) Inc.

AcelaBio es una organización de investigación por contrato de última generación, acreditada por CAP/CLIA, que ofrece servicios integrales de histopatología y medicina de precisión para instituciones farmacéuticas, biotecnológicas y académicas. AcelaBio proporciona servicios de patología digital de alto rendimiento para respaldar ensayos clínicos multicéntricos globales y tiene la flexibilidad de desarrollar y validar ensayos de biomarcadores para dianas moleculares o proteicas nuevas o existentes. Para descubrir nuevas firmas de biomarcadores e interrogar la biología espacial de los tejidos, AcelaBio implementó 10X Genomics Visium Spatial Transcriptomics en sus flujos de trabajo. Las capacidades de laboratorio de AcelaBio son aplicables en una amplia gama de indicaciones terapéuticas, incluidas gastroenterología, oncología y dermatología. AcelaBio está altamente especializado en pruebas de tejidos gastrointestinales de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales (por ejemplo, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), enfermedades gastrointestinales eosinofílicas (por ejemplo, esofagitis eosinofílica) y enfermedades hepáticas (esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica). AcelaBio emplea expertos operativos, científicos y médicos, incluidos patólogos certificados por la junta de Estados Unidos, que se dedican a proporcionar datos e imágenes fiables y de alta calidad. Para más información, visite: www.acelabio.com

Acerca de PharmaNest

PharmaNest es una empresa de Patología Digital e Inteligencia Artificial centrada en el desarrollo y validación de nuevos estándares histológicos para la cuantificación de la inflamación y la fibrosis. Su plataforma de múltiples proveedores, FibroNest, se entrega en todo el mundo a través de la nube y se utiliza en múltiples estudios preclínicos y clínicos en varias afecciones fibróticas, incluidas MASH, PBC, PSC, IBD, EoE, Sjogren's, Fibro-Immuno-oncology y más.

Para obtener más información sobre FibroNest y PharmaNest, visite www.pharmanest.com y www.fibronest.com

Fern Livingstone, Tel: 519.639.3205, E-mail: fern.livingstone@alimentiv.com

