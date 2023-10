Dr. Bruce Sands (CNW Group/Alimentiv Inc.)

Dr. Bruce Sands (CNW Group/Alimentiv Inc.) - ALIMENTIV INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Alimentiv Inc. anuncia nuevos asesores científicos que lideran la investigación en terapias relacionadas con el tracto gastrointestinal

LONDON, ON, 13 de octubre, 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. ("Alimentiv"), una organización líder de investigación por contrato centrada en terapias relacionadas con el tracto gastrointestinal, se complace en anunciar la incorporación de nuevos asesores científicos a su consejo asesor científico. Los asesores son expertos reconocidos internacionalmente en el diseño y realización de investigaciones clínicas en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Sus contribuciones al campo han sido esenciales para avanzar en el desarrollo de nuevas terapias en la EII y mejorar los resultados de los pacientes.

El doctor y profesor Remo Panaccione es profesor de medicina y director de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá. Se desempeña como Decano de Admisiones de Médicos y Director del Programa de Becas IBD. Ocupa la Cátedra de Investigación sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Crohn's Colitis Canada y es miembro ejecutivo del IOIBD.

El doctor Panaccione es el Médico Destacado del Año de Colitis de Crohn en Canadá 2020 y es reconocido como Académico de Investigación de Clarivate 2020-23 por estar citado en el 1 % superior de investigadores de todo el mundo. Es coautor de más de 350 manuscritos, 20 capítulos de libros y 625 resúmenes, incluidas publicaciones en revistas como New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, Nature y Annals of Internal Medicine.

El principal interés de investigación del profesor Panaccione es el diseño e implementación de ensayos clínicos. Ha sido el investigador principal de varios estudios que evalúan la eficacia y seguridad de nuevos agentes terapéuticos en pacientes con EII.

El doctor Bruce Sands, MD, MS, es el Profesor de Medicina Dr. Burrill B. Crohn en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, NY. El doctor Sands es ampliamente reconocido por sus investigaciones clínicas sobre nuevas terapias para enfermedades inflamatorias del intestino y ha publicado más de 275 manuscritos originales. Fue el investigador principal de los estudios emblemáticos ACCENT 2, UNIFI y VARSITY, publicados en el New England Journal of Medicine, y SEAVUE, publicado en The Lancet. El doctor Bruce Sands se desempeña como consultor remunerado de Alimentiv.

"Estamos comprometidos con el liderazgo en la investigación gastrointestinal y orgullosos de trabajar con líderes de la industria cuya investigación es fundamental para el progreso de los programas de desarrollo clínico y tratamientos para pacientes que viven con enfermedades relacionadas con el gastrointestinal", afirmó la doctora Gabriela Radulescu, vicepresidenta de Investigación médica y Desarrollo.

Acerca de Alimentiv Inc.

Alimentiv es una organización de investigación por contrato (CRO) global centrada en gastroenterología que proporciona ensayos clínicos, gestión central de imágenes, medicina de precisión y servicios de evidencia del mundo real a las industrias farmacéutica y biotecnológica. Con sede en London, Ontario, Alimentiv emplea a más de 500 personas en sus operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina. El modelo único de la organización combina los esfuerzos de investigadores académicos y expertos operativos reconocidos internacionalmente para ofrecer soluciones integradas a los clientes. Durante los últimos 20 años, Alimentiv se ha convertido en un experto reconocido en diseño de ensayos clínicos, soluciones de gestión central de imágenes, desarrollo de medidas de resultados y medicina de precisión para el desarrollo de fármacos en el sistema gastrointestinal. En la actualidad, Alimentiv brinda servicios en más de 50 países en todo el mundo, colabora con universidades e instituciones académicas líderes en todo el mundo y trabaja con muchas organizaciones farmacéuticas y de biotecnología líderes para brindar opciones de tratamiento nuevas y mejoradas a los pacientes. Alimentiv está comprometido con la inversión en investigación y desarrollo médicos, centrándose en identificar barreras para el desarrollo de fármacos y buscar soluciones que hagan avanzar la investigación gastrointestinal. Los hallazgos de la investigación se ponen en práctica en una metodología de ensayo clínico eficiente para clientes que se alinea con los estándares regulatorios emergentes. En colaboración con destacados expertos, Alimentiv ha sido pionero en el desarrollo, validación y estandarización de tecnologías y medidas de resultados, dando forma al panorama en evolución de los ensayos clínicos para múltiples indicaciones y brindando consecuencias significativas a largo plazo para los pacientes, su tratamiento y la sociedad. Para más información visite: www.alimentiv.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2245860/Alimentiv_Inc__Alimentiv_Inc__Announces_New_Scientific_Advisors.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2245861/Alimentiv_Inc__Alimentiv_Inc__Announces_New_Scientific_Advisors.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2245862/Alimentiv_Inc__Alimentiv_Inc__Announces_New_Scientific_Advisors.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alimentiv-inc-anuncia-nuevos-asesores-cientificos-301956185.html