(Información remitida por la empresa firmante)

- Alisher Usmanov gana el caso en Alemania contra el Frankfurter Allgemeine Zeitung - abogado Steinhöfel

HAMBURGO, Alemania, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de enero de 2026, el Tribunal Regional de Hamburgo estimó la demanda de Alisher Usmanov contra el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), prohibiéndole difundir una serie de declaraciones difamatorias sobre él. Entre otras cosas, un tribunal de jurisdicción europea prohibió, por primera vez, la difusión de las declaraciones falsas de Alexey Navalny dirigidas a Usmanov.

En abril de 2023, FAZ, uno de los periódicos alemanes más importantes y respetados a nivel nacional, publicó un artículo titulado "En nombre del Kremlin" que contenía numerosas declaraciones difamatorias sobre Alisher Usmanov. Dado que el periódico se negó a firmar voluntariamente una declaración de cese y desistimiento, Usmanov presentó una demanda ante el Tribunal Regional de Hamburgo. El tribunal aceptó los argumentos de Usmanov y estimó la demanda en su totalidad.

En particular, el tribunal prohibió la declaración de FAZ de que Usmanov utilizó su capital "una y otra vez, presumiblemente en nombre del Kremlin", que representó informalmente a las autoridades rusas en Uzbekistán y que interfirió en la política editorial del periódico Kommersant tras adquirirlo en 2006.

Además, un tribunal de jurisdicción europea ha prohibido, por primera vez, la difusión de las afirmaciones de Alexey Navalny, previamente consideradas difamatorias por un tribunal ruso, en el sentido de que Alisher Usmanov supuestamente había "donado" propiedades a las entidades asociadas con el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, como "un favor a cambio de que Medvédev encubriera los acuerdos de Usmanov en detrimento de los intereses de Gazprom", y que en 2002 Usmanov había adquirido acciones de Gazprom Investholding a través de la empresa que controlaba, con lo que, en la práctica, se "vendió a sí mismo activos estatales".

Anteriormente, las afirmaciones y acusaciones de Navalny sobre la interferencia de Alisher Usmanov en la política editorial del periódico Kommersant se utilizaron para justificar las sanciones de la UE contra Usmanov y como fundamento para iniciar investigaciones en su contra en Alemania. Los representantes de Usmanov las han refutado en numerosas ocasiones.

El tribunal ha dictaminado que las declaraciones de FAZ violan los derechos personales de Usmanov y las ha prohibido. El incumplimiento de esta prohibición puede ser sancionado con una multa de hasta 250.000 euros por cada infracción. Si dicha multa no es ejecutable, puede ser sustituida por una detención administrativa de hasta seis meses por infracción, con un máximo de dos años en total.

La decisión del Tribunal Regional de Hamburgo continúa la racha de fallos judiciales a favor de Alisher Usmanov, cuestionando las alegaciones que se habían utilizado para justificar las sanciones en su contra. En enero de 2024, se dictó sentencia contra la revista estadounidense Forbes, cuyo artículo fue utilizado por el Consejo de la UE como elemento clave para justificar las sanciones de la UE contra Alisher Usmanov.

Además, en enero de 2026, el Tribunal Regional de Hamburgo desestimó las acusaciones de la publicación suiza Watson, que afirmaba que Alisher Usmanov poseía propiedades en el lago Tegernsee (Alemania) y el yate Dilbar. Anteriormente, el tribunal había dictado sentencias similares contra Tagesspiegel (Alemania), Exxpress (Austria), Luxembourg Times (Luxemburgo), Blick (Suiza), etc.

En diciembre de 2025, Alemania archivó la investigación contra Alisher Usmanov por presunta violación de la Ley Alemana de Comercio Exterior y Pagos en relación con las sanciones vigentes de la UE contra él, sin cargos y manteniendo la presunción de inocencia. Un año antes, Alemania desestimó una investigación por blanqueo de capitales contra Usmanov.

Joachim Steinhöfel, abogado especializado en derecho de los medios de comunicación que representa a Alisher Usmanov, señaló: "Esta sentencia confirma que las principales acusaciones del artículo de FAZ no eran más que una combinación de declaraciones fácticas erróneas y narrativas desacreditadas de Alexéi Navalni. La falta de pruebas por parte del periódico fue notable, reflejando el fracaso de las investigaciones con motivos políticos contra Alisher Usmanov en Alemania. Esta no es la primera vez que los tribunales prohíben las afirmaciones fácticas falsas, que repiten partes esenciales del razonamiento que sustenta las sanciones contra Usmanov. Esto permite la evaluación, con fundamento jurídico, de que el razonamiento de la UE sobre las sanciones no es más que una acumulación de acusaciones difamatorias, infundadas y, por lo tanto, ilegales".

Antecedentes:

Entre 2023 y 2026, los abogados de Alisher Usmanov y sus familiares obtuvieron 18 sentencias judiciales, 105 declaraciones de cese y desistimiento de medios de comunicación de todo el mundo, lograron la eliminación de cientos de artículos y enlaces incorrectos y la corrección de más de 2.000 publicaciones.

Usmanov ganó una demanda contra la revista estadounidense Forbes, el periódico alemán Tagesspiegel, el periódico austriaco Kurier, las principales cadenas de televisión y radio alemanas RTL y ARD/Westdeutscher Rundfunk, etc.

En abril de 2025, el periódico alemán Münchner Merkur eliminó inmediatamente 15 artículos sobre Alisher Usmanov. Algunos de estos artículos se habían utilizado para iniciar investigaciones sobre Usmanov en Alemania y se mencionaron en el expediente de sanciones del Consejo de la UE contra él. De igual manera, el periódico regional alemán Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) eliminó o revisó 36 de sus artículos incorrectos, y la importante publicación irlandesa EU Reporter eliminó simultáneamente 174 enlaces en 58 idiomas de su sitio web.

En febrero de 2025, la principal agencia de noticias alemana, dpa, notificó a sus socios de medios nacionales e internacionales la retractación de su artículo, en el que se afirmaba que la hermana de Usmanov era la propietaria del yate Dilbar. Esta decisión se produjo después de que la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) desmintiera públicamente una declaración en este sentido. Como resultado, el contenido fue eliminado de los sitios web de numerosos medios, como Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung,entre otros.

En marzo de 2025, Tagesschau, el programa de noticias de televisión más longevo y con mayor audiencia de Alemania, también se vio obligado a eliminar contenido similar de su sitio web.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alisher-usmanov-gana-el-caso-contra-el-frankfurter-allgemeine-zeitung---abogado-steinhofel-302672938.html