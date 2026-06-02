Alitheon expandirá la "biometría para objetos" a través de las cadenas de suministro globales

(Información remitida por la empresa firmante)

- Alitheon consigue 8 millones de dólares en su ronda de financiación Serie A1 para expandir la "biometría para objetos" a través de las cadenas de suministro globales

Alitheon, pionera en inteligencia artificial óptica avanzada, anunció hoy el cierre de la ronda de financiación liderada por Emerald Technology Ventures, con una participación significativa de eBay Ventures y el apoyo continuo de los inversores existentes

BELLEVUE, Wash., 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Esta inversión acelera el despliegue global de la tecnología FeaturePrint de Alitheon, una solución pionera en su categoría respaldada por más de 55 patentes concedidas.

La industria ha dependido durante mucho tiempo de códigos de barras, etiquetas y adhesivos, pero estos marcadores externos pueden dañarse, desprenderse o falsificarse. El aprendizaje automático estándar solo identifica objetos a nivel de clase, reconociendo una pieza genérica en lugar de un activo específico. Alitheon los vuelve obsoletos al capturar los detalles superficiales inherentes de un objeto para crear una identidad única e infalsificable: una serialización uno a uno sin añadir nada al producto.

El resultado es la biometría aplicada a los objetos: un marco de confianza cero donde ningún artículo se considera auténtico hasta que su huella digital se verifica mediante una cámara estándar. Al no haber nada añadido, no existe ningún marcador que los ciberdelincuentes puedan falsificar, lo que garantiza un vínculo inquebrantable entre el objeto físico y su registro digital.

"Contar con el respaldo de potencias como esta demuestra que el mundo está preparado para la serialización, la procedencia y la trazabilidad digitales", destacó Roei Ganzarski, consejero delegado de Alitheon. "No solo identificamos productos; impulsamos la confianza en la economía global, ofreciendo un nivel de seguridad que los aditivos y la IA convencional simplemente no pueden igualar".

"En Emerald, buscamos tecnologías que resuelvan desafíos industriales fundamentales a gran escala", afirmó Gina Domanig, socia gerente de Emerald Technology Ventures. "La capacidad de Alitheon para proporcionar serialización uno a uno sin necesidad de etiquetas supone un cambio radical para las cadenas de suministro globales. Al establecer un marco de 'confianza cero' para productos físicos, Alitheon proporciona la integridad de datos esencial que se requiere para el futuro de la fabricación y la logística automatizadas".

"A medida que el comercio de artículos de segunda mano sigue creciendo, la confianza y la procedencia se vuelven cada vez más importantes en categorías de alto valor", añadió Henri Jaanimägi, director global de eBay Ventures. "La tecnología 'biometría para objetos' de Alitheon representa un importante avance en la infraestructura de confianza necesaria para ofrecer una experiencia de compraventa más transparente y segura".

Esta ronda de financiación posiciona a Alitheon como el líder indiscutible en identidad "física a digital", ofreciendo la tecnología esencial para garantizar la seguridad del comercio global.

Para obtener más información sobre las empresas, visite sus sitios web en:

https://alitheon.com;

https://emerald.vc;

https://www.ebayinc.com/ebay-ventures/

Contacto: media@alitheon.com

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