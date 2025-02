(Información remitida por la empresa firmante)

- AliveDx amplía su menú de enfermedades autoinmunes con el ensayo multiplex MosaiQ AiPlex CTDplus con marcado IVDR-CE para ayudar a diagnosticar enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas y agilizar el flujo de trabajo del laboratorio

EYSINS, Suiza , 3 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- AliveDx anuncia la recepción de la marca IVDR-CE para su ensayo multiplex MosaiQ AiPlex CTDplus. El ensayo multiplex permite un enfoque sindrómico, simplificando el flujo de trabajo del laboratorio y brindando resultados rápidos y prácticos para ayudar a los médicos y al personal de laboratorio con el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas (SARD, por sus siglas en inglés).

Enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas: un desafío global

Las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas como la artritis reumatoide (AR), el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica (también conocida como esclerodermia), el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias idiopáticas y las enfermedades mixtas del tejido conectivo afectan a millones de personas en todo el mundo y están asociadas con la producción de autoanticuerpos.

El diagnóstico de estas enfermedades es complejo debido a la superposición de síntomas clínicos y a las altas tasas de coexistencia entre una variedad de enfermedades del tejido conectivo1. Esta complejidad a menudo conduce a un retraso en el diagnóstico desde la aparición de los síntomas. La detección de varios autoanticuerpos, junto con los hallazgos clínicos y de laboratorio, ayuda a los médicos a evaluar estos trastornos. Las pruebas multiplex proporcionan un perfil completo de autoanticuerpos y ayudan a reducir el tiempo hasta el diagnóstico.

Ensayo multiplex MosaiQ AiPlex CTDplus: rápido, sencillo y completo El ensayo MosaiQ AiPlex CTDplus permite un enfoque sindrómico y una evaluación serológica precisa de la artritis reumatoide (AR) y las enfermedades del tejido conectivo (ETC) para los proveedores de atención médica. Su combinación única de pruebas de autoanticuerpos ofrece una solución de diagnóstico sensible y específica, que ayuda a los médicos con información útil para mejorar la atención al paciente. Puede generar estos resultados con solo 10 μl de paciente en un solo paso.

Nuestro microarray CTD incluye 15 marcadores en un panel para cada paciente, incluida la mayoría de los autoanticuerpos recomendados por las pautas clínicas relevantes (ACR/EULAR)*2-6. El MosaiQ AiPlex CTDplus permite la detección simultánea de autoanticuerpos dirigidos a DFS70/LEDGF, CCP, dsDNA, Sm, Sm/RNP, U1RNP, cromatina, ribosomal P, SS-A 60 (Ro60), SS-B (La), TRIM21 (Ro52), Jo-1, CENP-B, Scl-70 y ARN polimerasa III.

"Estamos muy contentos de recibir nuestra quinta marca Clinical IVDR-CE en los últimos 18 meses. Esto demuestra nuestro compromiso de permitir una mejor atención al paciente. El diagnóstico preciso y temprano es esencial para el tratamiento de enfermedades autoinmunes complejas, y nuestro ensayo MosaiQ AiPlex CTDplus ayuda a los laboratorios y médicos a lograrlo", afirmó Manuel O. Méndez, consejero delegado de AliveDx. "Este hito refleja la dedicación de nuestro equipo a la promoción de tecnologías de diagnóstico y a la atención de las importantes necesidades de los pacientes con enfermedades autoinmunes como la AR y la CTD. De cara al futuro, tenemos previsto ampliar nuestra oferta con una solución multiplex para vasculitis y antifosfolípidos para mejorar el diagnóstico de enfermedades autoinmunes sistémicas".

El sistema MosaiQ : flujo de trabajo sencillo, resultados rápidos, información útil

MosaiQ es una solución de diagnóstico in vitro de última generación para enfermedades autoinmunes, alergias y otras. La plataforma de microarrays planares, totalmente automatizada y multiplexada permite realizar pruebas sindrómicas para afecciones complejas. Esta plataforma intuitiva ofrece un alto rendimiento con acceso aleatorio continuo y ofrece resultados rápidos y precisos que abordan las expectativas cambiantes de eficiencia del laboratorio. Puede detectar e identificar rápidamente hasta 1.275 marcadores de enfermedades por hora para la solución MosaiQ AiPlex CTDplus. La calibración y el control de calidad internos de los microarrays sin problemas, así como los controles de calidad externos de múltiples componentes, ayudan a simplificar aún más el flujo de trabajo del laboratorio. Todos los reactivos y los cargadores de microarrays multiplex están equipados con etiquetas RFID para ahorrar tiempo y evitar errores manuales.

Para obtener más información sobre AliveDx y sus soluciones de diagnóstico, visite Alivedx.com

Acerca de AliveDx

En AliveDx, nuestra misión es potenciar los conocimientos de diagnóstico, transformar la atención al paciente e innovar para la vida. Con más de 30 años en diagnósticos in vitro, nos dedicamos a dar forma al futuro de los diagnósticos globales en enfermedades autoinmunes, alergias y más. Nuestras soluciones innovadoras permiten a los laboratorios y médicos acelerar el diagnóstico, mejorando la vida de los pacientes y fomentando un entorno de trabajo positivo y sostenible para los proveedores de atención médica. Nuestra cartera incluye las marcas Alba, MosaiQ y LumiQ. Estas soluciones tienen como objetivo generar valor tanto económico como clínico al simplificar los flujos de trabajo de laboratorio y proporcionar resultados rápidos y precisos que mejoren la toma de decisiones clínicas. En AliveDx, innovamos para la vida.

