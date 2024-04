El alivio hipotecario cada vez más cerca según Euribor.com.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Las hipotecas comenzarán a bajar en mayo, aunque lo harán muy lentamente y con menos fuerza de lo esperado

España, 18 de abril de 2024.- Se llevan bastantes meses viendo como baja el valor del Euribor, pero la mayoría de los hipotecados aún no lo han notado en la cuota mensual, esto se debe a que las hipotecas en España se suelen revisar cada doce meses y el Euribor aún no ha alcanzado valores inferiores a los registrados hace un año.



Afortunadamente, el punto de inflexión llegará con el Euribor de abril, cuando por fin este indicador, el más utilizado en las hipotecas variables en nuestro país, marque su primera caída interanual. Esto significa que quienes les toque revisión en mayo (generalmente se toma el Euribor del año anterior para estas revisiones) comenzarán a ver las primeras reducciones en sus cuotas mensuales.



Se está ante el comienzo de una tendencia descendente que debería durar varios meses, al menos hasta finales del próximo año. Ante este panorama, es normal preguntarse si se alcanzarán niveles como los de hace tres años; desafortunadamente, según Carlos López de Euribor.com.es, esto no será así.



"La buena noticia es que van a bajar los tipos y que lo peor ya ha pasado y la mala noticia es que casi con total seguridad nunca volvamos a ver al Euribor en el 0% y difícil será que baje del 1%. Recordemos que la media histórica del Euribor se sitúa en estos momentos en el 1.863% y esa es la cifra hacia la que debería moverse dentro de unos años".



Respecto a las previsiones para este 2024, en Euribor.com.es se muestran moderadamente optimistas.



"De momento este año seguiremos con las bajadas aunque no tan pronunciadas como pensábamos a finales del año pasado, ya que la inflación no se ha controlado lo necesario en la zona euro y sigue descontrolado en EE. UU. con lo que la tendencia será bajista, pero probablemente cerremos este año por encima del 3%".



Así que el próximo mes marcará el inicio de un alivio hipotecario para muchas familias, aunque aún se tendrá que esperar varios meses para que los bolsillos lo noten de verdad.







Contacto

Nombre contacto: Carlos Lopez

Descripción contacto: Euribor.com.es

Teléfono de contacto: 666625624