Alkanatur celebra el Día Mundial del Agua 2026 con una campaña de concienciación y descuentos especiales

Día Mundial Del Agua - Alkanatur

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, Alkanatur lanza una nueva campaña bajo el lema 'El agua que nos cuidó, ahora la cuidamos nosotros', con el objetivo de fomentar hábitos responsables en el consumo de agua y concienciar sobre su importancia en el bienestar y el medio ambiente

Alkanatur es una empresa gallega especializada en sistemas de filtración de agua para el hogar. Su misión es mejorar la calidad del agua que se consume diariamente, ofreciendo soluciones prácticas que contribuyen tanto al bienestar personal como a la reducción del impacto ambiental.



El Día Mundial del Agua, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una fecha clave para reflexionar sobre el valor de este recurso esencial y los desafíos globales relacionados con su acceso, calidad y sostenibilidad. En este contexto, Alkanatur se suma un año más a esta iniciativa con una campaña centrada en acercar el cuidado del agua al ámbito cotidiano, invitando a los consumidores a prestar más atención a la calidad del agua que utilizan en su día a día.



Desde la compañía destacan la importancia de incorporar pequeños cambios en la rutina diaria, como una forma de generar un impacto positivo tanto en la salud como en el entorno.



"Muchas veces damos por hecho el agua que utilizamos cada día, pero su calidad y su impacto en el medioambiente son aspectos clave que cada vez más personas están empezando a valorar", señalan desde Alkanatur.



En este sentido, la marca promueve soluciones de filtración doméstica como alternativa para mejorar la calidad del agua del grifo y reducir el consumo de plástico de un solo uso, una de las principales fuentes de contaminación a nivel global. Este enfoque se alinea con el compromiso de la compañía de combinar ciencia, sostenibilidad y educación, pilares fundamentales de su actividad.



A través de esta campaña, Alkanatur busca generar conciencia sobre la importancia del agua no solo como recurso básico, sino como elemento esencial para el bienestar diario.



La iniciativa pone el foco en la necesidad de adoptar hábitos más responsables, como: reducir el uso de agua embotellada, apostar por sistemas de filtración en casa, ser más conscientes del consumo diario, mejorar la calidad del agua que utiliza la población. La compañía refuerza así su mensaje: cuidar el agua no es solo una cuestión global, sino también una decisión diaria.



Como parte de la campaña, Alkanatur ofrecerá descuentos especiales en su web del 20 al 25 de marzo, facilitando el acceso a sus sistemas de filtración y promoviendo un consumo más sostenible. Durante estos días, los usuarios podrán descubrir su gama de productos diseñados para mejorar la calidad del agua en el hogar.







Contacto

Nombre contacto: Ana Lourido

Descripción contacto: Marketing Alkanatur

Teléfono de contacto: 698 173 981



