Alkanatur cumple 10 años impulsando un consumo de agua más consciente

10º Aniversario - Alkanatur

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca española especializada en sistemas de filtración de agua cumple una década llevando a miles de hogares una forma más consciente de consumir agua

Madrid, 8 de abril de 2026.- Alkanatur celebra su 10º aniversario consolidándose como una de las marcas de referencia en España en soluciones de filtración de agua para el hogar. Desde su nacimiento, la compañía ha mantenido un propósito claro: cuidar de las personas desde lo más esencial, el agua que consumen cada día.



En estos diez años, la marca gallega ha acompañado a miles de familias en su transición hacia un consumo más consciente, apostando por productos que mejoran la calidad del agua del grifo y reducen el uso de plásticos de un solo uso.



Lo que comenzó con el lanzamiento de su icónica jarra filtradora, la línea Alkanatur Drops, se ha convertido en un ecosistema completo de soluciones que incluyen filtros de ducha, sistemas de ultrafiltración y equipos de ósmosis.



Durante este recorrido, la marca ha evolucionado no solo en producto, sino también en su forma de comunicarse con la comunidad, apostando por la transparencia, la educación y la cercanía.



"Estos 10 años no se entienden sin las personas que han confiado en nosotros. Cada cliente forma parte de esta historia", señala Juan Carlos Novo, CEO de la marca.



A lo largo de esta década, Alkanatur ha impulsado un mensaje que va más allá de la filtración: la importancia de ser conscientes de lo que se consume.



El agua, como elemento esencial, se convierte así en el punto de partida para mejorar el bienestar diario. Este enfoque ha conectado con una comunidad cada vez más interesada en el bienestar, la sostenibilidad y el impacto de sus decisiones de consumo.



Con motivo de este aniversario, la marca adelanta que se encuentra trabajando en nuevas propuestas y novedades que verán la luz próximamente.



"Lo mejor aún está por venir", afirman desde el departamento de Marketing, reforzando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

Contacto

Emisor: Alkanatur

Nombre contacto: Ana R. Lou

Descripción contacto: Marketing

Teléfono de contacto: 981 07 10 02