Alkanatur se incorpora a AQUA España

Alkanatur, empresa gallega especializada en soluciones de filtración de agua para uso doméstico, ha formalizado su adhesión a AQUA España, la Asociación Española de Empresas del Sector del Agua

Santiago de Compostela, 17 de diciembre.- Esta incorporación refuerza la implicación de la compañía en el ecosistema del agua en España y su apuesta por la divulgación, la sostenibilidad y las buenas prácticas en el sector.



La entrada de Alkanatur en AQUA España responde a la voluntad de la marca de formar parte activa de un entorno profesional que promueve el conocimiento técnico, el diálogo sectorial y la mejora continua en torno al uso y tratamiento del agua. A través de esta adhesión, la compañía busca colaborar con otros actores del sector y contribuir al intercambio de información y experiencias.



Desde Alkanatur destacan que esta incorporación supone un paso natural dentro de su trayectoria, alineada con valores como la transparencia, la responsabilidad medioambiental y la innovación aplicada al día a día de los hogares. La pertenencia a AQUA España permitirá además participar en iniciativas, encuentros y contenidos divulgativos impulsados por la asociación.



AQUA España agrupa a empresas, entidades y profesionales vinculados a las distintas fases del ciclo integral del agua. La llegada de Alkanatur aporta la visión de una marca centrada en soluciones prácticas y accesibles, con especial atención a la durabilidad de los productos y a la reducción del impacto ambiental.



En el marco de esta incorporación, AQUA España ha publicado recientemente una entrevista con Juan Carlos Novo, CEO de Alkanatur, en la que se repasan la trayectoria de la compañía, su propuesta de valor dentro del sector y los motivos que han llevado a la empresa a sumarse a la asociación.



La conversación aborda también la visión de Alkanatur sobre el papel de la innovación, la fabricación nacional y la sostenibilidad en el contexto actual del sector del agua.



Con más de ocho años de experiencia, Alkanatur desarrolla y comercializa sistemas de filtración como jarras, filtros de ducha y soluciones para grifo y ósmosis inversa, con un enfoque basado en la calidad del producto, la eficiencia y el respeto por el entorno.



Entrevista completa disponible en: https://aquaespana.org/es/blog/hablamos-con-alkanatur-recientemente-adherida-aqua-espana



