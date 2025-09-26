Alkanatur no se detiene: su producto estrella sigue sumando sellos de calidad y seguridad alimentaria

(Información remitida por la empresa firmante)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa gallega Alkanatur, especializada en soluciones de filtrado y alcalinización de agua, anuncia con orgullo que su jarra actualmente amplía las certificaciones, tras superar diversos ensayos de seguridad y calidad en laboratorios de reconocido prestigio internacional

Entre los avales más relevantes se encuentran el obtenido a través del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada), dirigido por el catedrático de Medicina Interna Dr. Nicolás Olea, que certificó la ausencia de sustancias indeseadas en el agua tras su uso; el emitido por el reconocido Laboratorio Oliver Rodés, que certificó el cumplimiento de la Norma UNE 149101:2015, normativa española que regula la aptitud de equipos de tratamiento de agua de consumo humano, garantizando el control de materiales, parámetros químicos y microbiológicos.



También cumple con el Reglamento (UE) 10/2011, que asegura que los plásticos en contacto con el agua no liberan migraciones no deseadas y cumplen con los estándares europeos más exigentes.



Finalmente, a este conjunto de avales, se suma el Instituto Nacional de Salud Pública de Polonia (PZH), que ha otorgado a Alkanatur un certificado de calidad sanitaria que ninguna otra jarra en Europa posee, consolidando así su carácter único en el mercado.



Con este respaldo científico y técnico, Alkanatur refuerza su compromiso con la transparencia y la innovación. Cada certificado representa un paso más en su misión de ofrecer productos sometidos a la verificación independiente de instituciones de prestigio, con el objetivo de garantizar confianza y seguridad a sus clientes.



"Estos certificados son el resultado de años de trabajo e inversión en investigación. Para nosotros, la confianza del consumidor es esencial, y por eso seguiremos actualizando nuestros estudios con laboratorios de referencia en Europa" destaca Juan Carlos desde el Departamento de Calidad.



Su compromiso es claro: seguir ampliando y actualizando sus estudios y certificaciones de manera constante, con el objetivo de ofrecer siempre la máxima garantía y transparencia en sus productos.

