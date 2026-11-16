Alkanatur presenta "Menos Black. Más Blue"

Menos Black. Más Blue - Alkanatur

(Información remitida por la empresa firmante)

Un Black Friday para consumir con más conciencia y apostar por el bienestar

La marca gallega lanza una campaña del 16 al 30 de noviembre con descuentos especiales en productos seleccionados y su nueva jarra de cristal como uno de los grandes protagonistas.

Madrid, 16 de noviembre de 2026.- En un momento en el que el Black Friday suele asociarse con las compras impulsivas y el consumo masivo, Alkanatur propone una alternativa: "Menos Black. Más Blue", una campaña que busca transformar la manera de entender esta fecha comercial, poniendo el foco en las decisiones conscientes, el bienestar y el cuidado del planeta.



Del 16 al 30 de noviembre, la marca ofrecerá descuentos especiales en una selección de sus productos, invitando a los consumidores a aprovechar esta ocasión para invertir en hábitos más saludables y soluciones relacionadas con la calidad del agua.



Entre las propuestas destacadas se encuentra la nueva jarra de cristal de Alkanatur, uno de los lanzamientos estrella de la marca. Esta novedad amplía las opciones para disfrutar del agua filtrada, incorporando el cristal como material protagonista y apostando por una alternativa que combina funcionalidad y diseño. Además, la jarra también estará incluida en las promociones de Black Friday, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de descubrir uno de los nuevos productos de la marca con un descuento especial.



Bajo el lema "Menos Black. Más Blue", Alkanatur reivindica un consumo más reflexivo, alejándose de la acumulación de compras y poniendo en valor aquellas decisiones que aportan beneficios a largo plazo. Apostar por una mejor calidad del agua, reducir la dependencia del agua embotellada y adoptar hábitos más sostenibles son algunos de los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el día a día.



Con esta iniciativa, la compañía busca dar un significado diferente al Black Friday: aprovechar un momento comercial para promover elecciones con sentido, en las que el bienestar personal y el compromiso medioambiental tengan un papel protagonista.



La campaña estará activa del 16 al 30 de noviembre de 2026, con descuentos en productos seleccionados y promociones disponibles a través de la tienda online de Alkanatur.

Contacto

Nombre contacto: Ana R. Lou

Descripción contacto: Alkanatur

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