ALL IN BIKING comienza a rodar en España

El valor de la startup asciende a 4M€ tras cerrar su primera ronda de financiación

La startup ALL IN BIKING, con sede en la Marina de Alicante, cierra su primera ronda de inversión por un importe superior a 600.000€ (por encima de las previsiones iniciales). En esta ronda ya completada, se han sumado inversores nacionales y extranjeros muy influyentes del mundo del deporte, la empresa y la tecnología.



Después del cierre de este primer hito y con tan sólo cuatro meses de vida, la empresa está valorada en más de 4.000.000 de euros y aumentará de manera significativa su valor con el salto internacional que acometerá este mismo año.



ALL IN BIKING es una compañía 100% española fundada en noviembre de 2021 por José Julio Becerril y Juan Antonio Cano, dos empresarios amantes del ciclismo y con un gran Background en desarrollos tecnológicos y gestión. El proyecto apuesta por un modelo distinto de aplicación que protege mediante la creación de una gran comunidad de amantes del ciclismo, tanto al usuario en sus salidas, como a la bicicleta en caso de robo.



Disruptiva desde el inicio, utiliza tecnología de contratos inteligentes para asegurar la propiedad entre la bicicleta y el usuario, y de esta manera dificultar al máximo la venta de una bicicleta denunciada como robada.



Además, de carácter totalmente gratuita, nace para crear una comunidad segura, solidaria y de ayuda mutua cada vez que utilicen su bicicleta, ya sea para desplazarse por la ciudad, o para disfrutar de cualquier deporte, solos o en compañía.



ALL IN BIKING es una plataforma digital, concebida por y para ciclistas, pero abierta a todo amante o interesado de la vida saludable y del ocio sostenible. De la mano de conceptos y valores como tecnología puntera, humanidad, solidaridad e inclusión, la aplicación móvil, totalmente gratuita, aúna a toda la comunidad ciclista en un único entorno.







