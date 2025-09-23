Allianz anuncia los 48 clubes de fútbol que patrocinará esta temporada con 'El Gran Equipo Allianz'

(Información remitida por la empresa firmante)

Los clubes seleccionados reciben patrocinio completo de equipamiento para sus equipos U9-U13. El apoyo incluye equipaciones para jugadores y entrenadores, valorados en más de 1.000 euros. Allianz refuerza su compromiso con el deporte base, apoyando los valores de confianza, valentía, trabajo en equipo y superación

Madrid, 23 de septiembre de 2025.- Allianz Seguros anuncia los 48 clubes seleccionados en la primera edición de El Gran Equipo Allianz, la iniciativa creada para apoyar y potenciar el fútbol base en España. Durante la temporada 2025-2026, estos clubes recibirán un patrocinio completo de equipamiento para dos equipos de niños y niñas de entre 9 y 13 años, reforzando así el compromiso de Allianz con el deporte base y las comunidades locales.

Cada uno de los clubes seleccionados contará con dos equipaciones completas de competición para sus equipos U9-U13, que incluyen 24 camisetas, 24 pantalones y 24 pares de medias. Además, los entrenadores recibirán dos chándales (chaqueta y pantalón). Este patrocinio representa un ahorro estimado de 1.300 euros por club, lo que permitirá destinar esos recursos a otras áreas clave del desarrollo deportivo y organizativo.

"Es un orgullo para nosotros dar la bienvenida a los 48 clubes de fútbol de toda España formarán parte de esta primera edición de El Gran Equipo Allianz. Creemos en el poder del fútbol para transformar vidas y en la fuerza de los valores que transmite: confianza, valentía, trabajo en equipo y superación. Con esta iniciativa queremos acompañar a los clubes en el corazón de sus comunidades, apoyando la pasión de miles de niños y niñas que disfrutan del deporte desde la base", afirma Luisa de la Peña, Directora de Marketing & Clientes de Allianz.

Los 48 clubes ganadores, repartidos por todo el territorio nacional, recibirán sus equipaciones en las semanas previas al inicio de la temporada 2025-2026.

Lista de clubes ganadores de El Gran Equipo Allianz

Club " Localidad " Provincia

Unión Campestre " Oleiros " A Coruña

Sociedad Recreativa San Xoán de Calo " Teo " A Coruña

Xuventude Laracha " A Laracha " A Coruña

Hellín C.F. " Hellín " Albacete

E.F. Atlético Ibañés " Casas-Ibáñez " Albacete

C.F. Benidorm Foietes " Benidorm " Alicante

C.D. Montevil " Gijón " Asturias

Llinars C.E. " Llinars del Vallés " Barcelona

Pueblo Nuevo-2002 C.F. " Terrassa " Barcelona

La Florida " L'Hospitalet de Llobregat " Barcelona

Cal Aguido A.D. " Blanes " Barcelona

Cult. D. Guarnizo " Guarnizo " Cantabria

C.F. Joventut Almassora " Almassora " Castellón

A.D. Nuevo Plasencia " Plasencia " Cáceres

San José Obrero U.D. " Jerez de la Frontera " Cádiz

C.D. Atlético Lucecor " Lucena " Córdoba

C.D. Zaidín " Granada " Granada

Cesar Benito (H.A.) " San Sebastián " Guipúzcoa

Bollullos C.F. " Bollullos Par del Condado " Huelva

Club Deportivo C.F. Comillas " Logroño " La Rioja

Olímpico de León " León " León

Balàfia C.F.U.E. " Balàfia " Lleida

Escuela Fútbol Madrid Sur " Madrid " Madrid

Sporting Las Águilas de Madrid - Parisat " Madrid

" Madrid C.D. Chamartín Vergara " Madrid " Madrid

C.D. Villanueva de la Cañada " Villanueva de la Cañada " Madrid

Recreativo Cultural Nuevo Bercial " Getafe " Madrid

C.D.E. Unión Villanueva del Pardillo " Villanueva del Pardillo " Madrid

Rtvº. Son Caliu " Son Caliu " Mallorca

Palmanyola " Palmanyola " Mallorca

Club Deportivo Escuela Formativa de Fútbol Jumilla " Jumilla " Murcia

Club Deportivo Zeneta " Murcia " Murcia

Asociación Deportiva Rincón de Seca " Rincón de Seca " Murcia

C.D. Atlético Benamiel C.F. " Benalmádena " Málaga

Club Deportivo La Goleta " Málaga " Málaga

C.D. Lodosa " Lodosa " Navarra

C.D. Usof " Tudela " Navarra

C.D. Huarte " Huarte " Navarra

S.D. Alsasua " Alsasua " Navarra

Moraña C.F. " Moraña " Pontevedra

San Agustín-C.D. " Salamanca " Salamanca

C.D. Cantalejo " Cantalejo " Segovia

U.D. Mairena del Aljarafe " Mairena del Aljarafe " Sevilla

E.M.F. Esmugran " El Médano " Tenerife

Benirredrà C.F. " Benirredrà " Valencia

F.C. Benaguasil " Benaguasil " Valencia

J.D. Somorrostro " Muskiz " Vizcaya

Los Molinos-U.D. " Zaragoza " Zaragoza

Allianz y el deporte

En Allianz apoyamos el deporte para todos, no solo como herramienta de prevención de riesgos para la salud, sino también por los valores que representa. En España, la compañía asegura a más de 7.400 clubes y 30 federaciones deportivas. En fútbol, 8 estadios de todo el mundo llevan hoy el nombre de Allianz, desde el Allianz Arena en Múnich, pasando por el Allianz Parque en São Paulo o el Allianz Riviera en Niza.

Además, a nivel global, Allianz es Socio Global del Movimiento Olímpico y Paralímpico (2021- 2032), reforzando su compromiso con el deporte.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.

La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.

Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.

Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez

Descripción contacto: Jefe de prensa Allianz

Teléfono de contacto: 638930008