Allianz apuesta por el Festival de las Ideas y crea un nuevo espacio que promueve el pensamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de septiembre de 2025.-Allianz da nombre al escenario principal en Plaza de España e impulsa, además, un espacio de salud y bienestar en el Círculo de Bellas Artes. Como patrocinador principal del Festival de las Ideas, consolida su apoyo a una cultura abierta, accesible y transformadora. La iniciativa conecta filosofía, sociedad y seguros como herramientas para impulsar la reflexión y promover una vida buena, compartida y sostenible

Allianz reafirma su compromiso con la cultura y el bienestar al convertirse, un año más, en patrocinador principal del Festival de las Ideas, cita de referencia en el panorama cultural español que reúne a pensadores, artistas y ciudadanos en un espacio abierto al diálogo y a la reflexión. Con esta colaboración, la compañía refuerza su propósito de situar el pensamiento como motor de transformación social y de bienestar colectivo.



Durante el festival, que se celebrará en Madrid entre los días 18 y 21 de septiembre, Allianz estará presente en sus dos grandes epicentros: el Escenario Allianz en Plaza de España, que se convertirá en un ágora del siglo XXI para el encuentro intergeneracional, y el Espacio Allianz Salud y Bienestar en el Círculo de Bellas Artes, un entorno diseñado para promover el autocuidado y la salud emocional de manera inclusiva y accesible.



"La filosofía y los seguros tienen más en común de lo que a primera vista podría parecer: ambos abordan temas centrales de la humanidad como la vida, la incertidumbre, la seguridad, el miedo o la confianza, que contribuyen a alcanzar el anhelo universal de una vida plena. Vivir con tus necesidades básicas aseguradas te permite disponer del tiempo y la tranquilidad para reflexionar, emprender o aprender. En Allianz creemos que el pensamiento crítico y la cultura son aliados de nuestro compromiso con la sociedad", señaló Olivia Loewe, Directora de Relaciones Institucionales y RSC de Allianz Seguros.



Escenario Allianz: un ágora para la ciudadanía

La Plaza de España de Madrid acogerá el Escenario Allianz, un espacio gratuito y abierto donde confluirán voces internacionales de la filosofía, la ciencia, el arte y la sociedad, como Pankaj Mishra o Michel Houellebecq. El objetivo es generar un debate vivo y accesible que conecte generaciones, estimule la reflexión y favorezca la participación ciudadana en los grandes temas que marcan nuestro tiempo.



En paralelo, el Círculo de Bellas Artes acogerá el Espacio Allianz Salud y Bienestar, donde se ofrecerán talleres gratuitos de meditación, mindfulness, danza consciente y movimiento corporal. Esta iniciativa busca promover el equilibrio físico y emocional como parte de una visión holística del bienestar, entendiendo que cuidarse también significa parar, observar y repensar la vida.



Para Allianz, esta alianza cultural refleja su propósito corporativo: acompañar a las personas y a las empresas en la construcción de un futuro más seguro, inclusivo y sostenible.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.



Emisor: Allianz Seguros

Nombre contacto: Sonia Rodríguez

Descripción contacto: Allianz

Teléfono de contacto: 638930008