COMUNICADO. Allianz convierte el fin del triángulo de emergencia en arte y en un movimiento de prevención colectiva

Allianz transforma el fin del triángulo en una obra de arte expuesta en la fachada principal del Círculo de Bellas Artes que simboliza la importancia de la prevención colectiva. Allianz ha salido a la calle para entregar balizas a cambio de viejos triángulos, que el artista Octavi Serra utilizó para realizar la obra. Allianz, comprometida con la sostenibilidad, habilitará seis puntos de recogida de triángulos en España y, con la ayuda de una entidad especializada, los reciclará y convertirá en mobiliario

A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de utilizarse en España, conforme a la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que establece la obligatoriedad de las balizas luminosas V16 conectadas. Fiel a su compromiso con la prevención y la seguridad vial, Allianz Seguros se ha adelantado al cambio con una iniciativa de prevención y concienciación que une innovación, arte y sostenibilidad.



La compañía ha salido a la calle para intercambiar triángulos por balizas V16. En colaboración con el artista Octavi Serra, Allianz ha transformado los triángulos recogidos en la calle en una obra de arte que se expone el 20 de octubre en la fachada del Círculo de Bellas Artes de Madrid, convirtiendo un elemento cotidiano en un símbolo de prevención colectiva.



Además, a partir de enero de 2026, Allianz habilitará seis puntos de recogida en toda España donde los conductores podrán depositar sus triángulos para sumarse a esta iniciativa. La compañía donará los triángulos reunidos a una entidad que los reciclará para crear mobiliario, dando así una nueva vida a un objeto que durante años representó la precaución en carretera.



Un cambio normativo por seguridad

La sustitución de los triángulos por las balizas V16 responde a motivos de seguridad. Estas balizas se colocan sobre el techo del vehículo sin necesidad de salir del habitáculo, lo que elimina el riesgo de atropello al caminar por la calzada. Además, al estar conectadas, envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, alertando a los servicios de emergencia y a otros conductores, y su destello luminoso, visible a gran distancia y en todas direcciones, mejora la visibilidad incluso en condiciones adversas.



En los últimos años, más de 35 personas fallecieron atropelladas en vías de alta capacidad mientras colocaban los triángulos. En autopistas y autovías, la normativa obligaba a recorrer hasta 50 metros a pie para señalizar la avería, un riesgo elevado especialmente con baja visibilidad. La propia DGT ha advertido que detenerse en la carretera por una avería "supone un grave riesgo para la circulación, pues los sistemas actuales no ofrecen una protección adecuada". A 120 km/h, un vehículo recorre 33 metros por segundo, dejando un margen mínimo de reacción ante un peatón. Además, la baliza V16 representa un avance para las personas con movilidad reducida, al permitir señalizar sin salir del vehículo.



De la señal a la conciencia colectiva

Con esta acción, Allianz impulsa un movimiento ciudadano por la prevención que transforma una obligación normativa en una oportunidad de concienciación y colaboración colectiva. El proyecto busca no solo anticiparse a la normativa, sino también promover una cultura de seguridad vial más conectada, responsable y sostenible.



Esta iniciativa refleja el compromiso constante de Allianz con la seguridad y el bienestar de sus clientes, poniendo el foco en la protección de las personas antes que en la reacción ante el riesgo. A través de la innovación, la sensibilización y la acción directa, la compañía reafirma su papel como agente activo en pro de la mejora de la seguridad vial.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.







