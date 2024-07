Allianz Cyber Plus, una solución renovada para proteger a pymes y autónomos de amenazas cibernéticas

(Información remitida por la empresa firmante)

Allianz apuesta por una solución que protege ante ciberriesgos. El producto cuenta con protecciones legales e informáticas, así como coberturas de Pérdida de Beneficios y/o Responsabilidad Civil. En la contratación los clientes podrán acceder a una plataforma personalizada que analiza sus sistemas informáticos y detecta vulnerabilidades. Los incidentes cibernéticos son el principal riesgo empresarial a nivel mundial, según el Allianz Risk Barometer 2024

Madrid, 2 de julio de 2024.- Allianz Seguros anuncia el lanzamiento de su renovado producto Allianz Cyber Plus para empresas. Esta solución aseguradora ha sido diseñada y actualizada para ofrecer la mejor protección a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos, de los peligros cibernéticos, en constante evolución.



La renovación de Allianz Cyber Plus responde al compromiso de Allianz con la protección de sus clientes y a su afán por proporcionar siempre las más avanzadas y sofisticadas herramientas y soluciones ante la creciente amenaza que representan los incidentes cibernéticos. Según el Allianz Risk Barometer 2024, los ciberriesgos son el principal riesgo empresarial a nivel mundial.



"Con el relanzamiento de Allianz Cyber Plus, confirmamos nuestro compromiso de proteger a nuestros clientes y ofrecerles la mejor defensa, que empieza por la prevención, ante las amenazas cibernéticas. Hemos trabajado para reforzar nuestra solución aseguradora y garantizar una protección aún más efectiva, proporcionando tranquilidad y seguridad a nuestros clientes, permitiéndoles centrarse en lo más importante: su negocio", explica Agustín de la Cuerda, Subdirector General de Empresas y Reaseguro.



Allianz Cyber Plus no solo busca mitigar interrupciones en el negocio, sino también formar y proteger a los clientes y a sus empleados de posibles ataques cibernéticos, con una amplia gama de coberturas legales, informáticas y de responsabilidad civil.



Cuatro modalidades y una apuesta por la prevención

El seguro Allianz Cyber Plus ofrece cuatro modalidades de contratación con las mismas garantías y servicios, diferenciándose en los límites de indemnización por siniestro y año de la cobertura de Responsabilidad Civil. Dichas modalidades son: Básico, Óptimo, Extra y Ampliado, con límites desde los 150.000€ hasta los 600.000€.



En los cuatro casos, las coberturas se dividen en tres grupos principales: asistencia y medidas de prevención, coberturas post siniestro y coberturas de Responsabilidad Civil y Pérdida de Beneficios. Especial mención merecen algunos beneficios de carácter ilimitado como la realización de copias de seguridad de los sistemas informáticos de la empresa o la asistencia informática remota. Además, el producto también incluye la realización de un Certificado Forense tras el siniestro. Esta solución aseguradora está diseñada específicamente para autónomos y pymes que facturen hasta 25 millones de euros y con hasta 150 dispositivos informáticos en actividad, entre otros criterios.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Para ofrecer los mejores resultados para los clientes, la compañía apuesta por la cercanía física (a través de sus Sucursales y Delegaciones con más de 2.000 empleados y su red de más de 10.000 mediadores), y tecnológica (mediante herramientas como su aplicación para smartphones y tabletas, su área de eCliente de la web corporativa, y sus más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes).



Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y se basa en el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial, ofreciendo desde seguros de Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o Salud, pasando por Multirriesgos para empresas y comercios, hasta las soluciones aseguradoras personalizadas más complejas.

Emisor: Allianz Seguros



Contacto

Nombre contacto: Josephine Whalen

Descripción contacto: Allianz Seguros

Teléfono de contacto: 915960066