Allianz Direct continúa celebrando el Mundial de España sorteando camisetas oficiales de la Selección

Allianz Direct continua celebrando el Mundial de España sorteando camisetas oficiales de la Selección - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

La aseguradora digital ha acompañado a la Selección Española durante todo el Mundial 2026 y prolonga ahora la celebración del título sorteando camisetas oficiales entre aquellos que contraten un seguro de coche antes del 31 de julio

Madrid, 23 de julio de 2026.- Allianz Direct ha acompañado a la selección española durante todo el Mundial 2026 a través de diferentes iniciativas comerciales. Tras la consecución del título, la compañía ha querido prolongar la celebración junto a ellos con el sorteo de camisetas oficiales de la Selección Española entre todas las personas que contraten un seguro de coche antes el 31 de julio de 2026.

Apoyo durante el torneo: promociones ligadas al recorrido de España

Durante toda la competición, Allianz Direct ha vinculado su actividad comercial a los resultados de la selección española, activando una campaña en la que los aficionados podían beneficiarse de un 20% de descuento en su seguro de coche mientras España continuaba avanzando en el torneo. Allianz Direct , no dejó de lado a sus clientes y lanzó A la Porra de la afición, una dinámica desarrollada a través del perfil oficial de Allianz Direct en Instagram y de la página web de la aseguradora, en la que los clientes podían pronosticar los resultados de la Selección Española partido a partido entrando en el sorteo de un cheque carburante valorado en 100€ solo por hacer su predicción. En el caso de que todas las predicciones de los partidos resultaran acertadas el cliente tendría la póliza de su seguro de coche el próximo año gratis. Con estas acciones, la compañía ha utilizado el fútbol como excusa para conectar con todos los seguidores de la Selección Española durante todo el torneo.

Celebración de la victoria: una nueva acción para compartir la ilusión del triunfo

Tras la histórica victoria de España y la consecución del Mundial 2026, Allianz Direct ha querido prolongar la celebración con el lanzamiento de una nueva acción comercial, dando continuidad al vínculo mantenido con la Selección a lo largo de todo el torneo.

Premio para los que contraten: sorteo de 12 camisetas oficiales hasta el 31 de julio

Todas aquellas personas que contraten un seguro de coche con Allianz Direct entre el 20 y el 31 de julio de 2026, ya sea a través del canal online o telefónico, participan en el sorteo de camisetas oficiales de la Selección Española: una unidad por cada día de promoción, hasta completar un total de 12. Las bases legales completas de la promoción están disponibles en la web de Allianz Direct.

Desde el inicio del campeonato hasta la consecución del título, Allianz Direct ha querido acompañar a los aficionados españoles con distintas iniciativas vinculadas a la Selección. Una forma de celebrar un momento histórico para el deporte español y agradecer la confianza de sus clientes, compartiendo con ellos la ilusión de una nueva estrella.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos financieros y aseguradores líderes a nivel mundial. Su misión es reinventar los seguros para que sean sencillos, rápidos y personalizados, ofreciendo soluciones de coche y moto adaptadas al estilo de vida digital. Presente en España y en varios países europeos, Allianz Direct combina la solidez del Grupo Allianz con la agilidad de una empresa 100 % digital, permitiendo contratar, modificar y gestionar siniestros en cuestión de minutos desde cualquier dispositivo.

Información de contacto para medios

Departamento de Comunicación — Allianz Direct España

Web: www.allianzdirect.es

2026 Allianz Direct España | Nota de prensa distribuida para publicación inmediata

Contacto

Emisor: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

Contacto: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

Número de contacto: 91 078 98 88