Allianz Direct ofrece hasta un 20% de descuento en seguros de coche

Allianz Direct ofrece hasta un 20ޤescuento en seguros de coche - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Hasta un 20% de descuento para nuevas contrataciones de seguro de coche realizadas entre el 14 de septiembre y el 31 de octubre.

Una oferta que combina ahorro, contratación 100% online y la confianza del Grupo Allianz.

Los clientes pueden contratar su seguro por sí mismos en solo dos minutos, sin intermediarios y desde cualquier dispositivo.

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Allianz Direct España, la aseguradora digital del Grupo Allianz, lanza una nueva campaña comercial para ayudar a los conductores a ahorrar en su seguro de coche. Desde el 14 de septiembre hasta el 31 de octubre, los nuevos clientes podrán beneficiarse de hasta un 20% de descuento al contratar su seguro de coche online.

La iniciativa refuerza el compromiso de Allianz Direct con una forma de asegurar más sencilla, transparente y accesible. La compañía combina la solidez y experiencia aseguradora del Grupo Allianz con la agilidad de un modelo digital diseñado para facilitar la vida a los clientes y ayudarles a ahorrar tiempo y dinero. Con esta campaña, Allianz Direct España refuerza además su posicionamiento como una opción con una sólida relación calidad-precio dentro del mercado asegurador digital.

Allianz Direct opera en cinco mercados europeos con la misión de ser “digitalmente imbatible” y convertirse en la aseguradora más orientada al cliente y eficiente del mercado. Su propuesta se basa en soluciones intuitivas, tecnología útil y procesos claros, con una oferta que evoluciona a partir de las necesidades y el feedback de los clientes.

Stefano De Liguoro, CEO de Allianz Direct España, afirma: “Cada vez más clientes buscan soluciones sencillas, transparentes y accesibles. Con esta campaña queremos que más conductores descubran una forma diferente de contratar su seguro de coche: totalmente online, rápida y respaldada por la confianza y la experiencia del Grupo Allianz.”

La campaña permite acceder a una propuesta de seguro competitiva mediante un proceso completamente digital. El cliente puede obtener su presupuesto, elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y finalizar la contratación por sí mismo, sin papeleo y sin intermediarios.

Contratar un seguro de coche con Allianz Direct es 100% online y puede hacerse en solo dos minutos desde cualquier dispositivo. Una experiencia directa y sencilla, con la tranquilidad de contar con el respaldo del Grupo Allianz.

"Allianz Direct. Directo a tu ahorro".

Para más información, contactar:

Allianz Direct España

Web: www.allianzdirect.es

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct representa el futuro del seguro online y opera en cinco mercados europeos. Impulsada por la misión de ser “digitalmente imbatible” y la aseguradora más orientada al cliente y eficiente del mercado, la compañía ofrece soluciones intuitivas e inteligentes. Su modelo se centra en la simplicidad y la claridad, con pólizas que pueden contratarse fácilmente online o por teléfono y una oferta que se amplía y optimiza continuamente a partir del feedback de los clientes. Allianz Direct combina agilidad, experiencia global y un profundo conocimiento del cliente, y se posiciona como referente de la transformación digital dentro del Grupo Allianz.

Información sobre divulgaciones corporativas

Se puede consultar más información aquí: www.allianz.com/en/corporate-disclosures.html

Nota sobre declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas, como previsiones o expectativas, basadas en las opiniones y supuestos actuales de la dirección y sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Los resultados reales, las cifras de rendimiento o los acontecimientos pueden diferir significativamente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones.

Sin obligación de actualización

Allianz no asume ninguna obligación de actualizar la información o las declaraciones prospectivas aquí contenidas, salvo que sea requerido legalmente.

Nota de privacidad

Allianz SE se compromete a proteger los datos personales. Más información en: www.allianz.com/en/privacy-statement.html



Emisor: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

Contacto: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

Número de contacto: 91 078 98 88