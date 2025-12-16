Allianz invita a más de 100 jóvenes a Toni Kroos Academy en el marco del movimiento All together

All together - Allianz - Allianz

Madrid, 16 de diciembre de 2025.-

Niños y jóvenes del Colegio San José del barrio de Tetuán vivieron una jornada única, con sesiones de entrenamiento exclusivas con los entrenadores de la academia. Los participantes tuvieron la oportunidad de tener un Meet & Greet con Toni Kroos antes del entrenamiento. La acción solidaria forma parte del movimiento global All together de Allianz, que abre las puertas de los estadios Allianz y otros espacios deportivos, para ofrecer experiencias únicas a comunidades y familias de todo el mundo

Allianz España ha impulsado una jornada deportiva solidaria en las instalaciones de Toni Kroos Academy para más de 100 niños y jóvenes del Colegio San José del barrio de Tetuán, en colaboración con la Fundación AYO (Accelerating Youth Opportunities). Esta acción se enmarca en el movimiento global All together, con la que Allianz invita a comunidades de todo el mundo a vivir experiencias deportivas transformadoras en su Family of Stadiums u otros espacios deportivos.



Durante la jornada los jóvenes tuvieron una sesión exclusiva dirigida por los entrenadores profesionales de la academia. Antes del entrenamiento, los participantes tuvieron la oportunidad de tener un Meet & Greet con Toni Kroos. En este espacio, los jóvenes disfrutan del deporte, aprenden valores como el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo, y experimentan cómo un espacio deportivo puede convertirse en un lugar de oportunidad y crecimiento.



Esta acción se enmarca en el reciente anuncio del patrocinio de Toni Kroos Academy en España, un acuerdo estratégico que afianza el compromiso de Allianz con el talento joven y con el territorio Sport & Communities, cuyo propósito es abrir oportunidades reales para que niños y jóvenes puedan desarrollarse a través del deporte.



Una iniciativa global que une a las comunidades del mundo

A través de All together, Allianz está abriendo sus Allianz Stadiums y otros espacios deportivos en distintas ciudades, desde Múnich, Niza, Londres o Sao Paulo, para que miles de familias y comunidades vivan experiencias transformadoras a través del deporte. Ahora ha sido el turno de España. Y no se trata de acciones puntuales, sino de un movimiento alrededor del mundo.



"En Allianz estamos creando espacios para disfrutar del deporte y oportunidades para sentirnos parte de un equipo. Con ello, actuamos fieles a nuestro nombre, que significa "alianza". Invitar a estos jóvenes a las instalaciones de Toni Kroos Academy refleja nuestro compromiso con un entorno más inclusivo y con el desarrollo del talento. Con All together, nos unimos a la iniciativa global del Grupo para acercar el deporte a comunidades locales y seguir impulsando proyectos con impacto real" señaló María Luisa de la Peña, Directora de Customer & Marketing de Allianz.



Sobre la colaboración de Allianz con Toni Kroos Academy

Allianz es el socio oficial de Toni Kroos Academy desde este año, en una alianza que refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo deportivo y personal de niños y jóvenes. Esta colaboración une la reconocida metodología integral de la Academia (centrada no solo en enseñar fútbol, sino en transmitir valores que perduran) con la visión de Allianz de impulsar a la próxima generación a través del deporte formativo.



El acuerdo supone un paso adelante en la estrategia de la compañía por liderar un territorio aún poco explorado por las marcas: el fomento del talento joven desde la confianza, la disciplina, la resiliencia y el trabajo en equipo. Como parte de esta alianza, Allianz apoya las actividades educativas de la Academia, pone en marcha acciones conjuntas como esta acción de deporte inclusivo y tiene presencia en las instalaciones, en las equipaciones oficiales de los jugadores desde la temporada 2025-2026 y en el Summer Camp de Toni Kroos Academy.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.







