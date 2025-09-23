Allianz lanza el Instituto Allianz de Emprendimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Allianz crea este Instituto con una inversión de más de 5,5 millones de euros en 2025-2026. El proyecto permitirá la incorporación de hasta 600 nuevos agentes en cinco años. El Instituto Allianz de Emprendimiento se convierte en la primera iniciativa en España que integra acompañamiento, tecnología e innovación para crear la nueva generación de líderes del asesoramiento asegurador y financiero

Allianz crea el Instituto Allianz de Emprendimiento, un proyecto único en el mercado español que nace con el objetivo de atraer, formar y consolidar el talento que liderará el futuro del asesoramiento asegurador y financiero.



El Instituto Allianz de Emprendimiento integra formación exclusiva, apoyo económico y acompañamiento profesional, convirtiéndose en la primera iniciativa en España que une en un mismo modelo la capacitación académica, el acceso a clientes, el mentoring de directivos y ayudas directas a los emprendedores con herramientas tecnológicas avanzadas. Con una inversión inicial que superará los 5,5 millones de euros entre 2025 y 2026, Allianz refuerza así su compromiso con la transformación del sector y con la generación de oportunidades reales para los jóvenes profesionales.



"Nuestra red de agentes y corredores es un activo fundamental. Con el nuevo instituto queremos potenciar su desarrollo con una mirada global y a largo plazo, formando una nueva generación de profesionales que combinen lo mejor de hoy con la capacidad de anticipar las necesidades del futuro", señala Carmen González, Directora General Comercial de Allianz Seguros. "Con esta iniciativa nos situamos a la vanguardia del sector en España, siendo la primera compañía en impulsar un instituto propio que integra la tecnología e innovación con un único objetivo, la excelencia en el asesoramiento y un claro enfoque al cliente de hoy en día", añade Carmen Alonso, Directora de Negocio Digital & Desarrollo Comercial.



En España, el 12% de los jóvenes universitarios sigue enfrentando desempleo y más de un 22% de los titulados se encuentra en situación de subempleo o sobre cualificación (según la Fundación BBVA). Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 emigraron más de 140.000 españoles menores de 35 años, de los cuales el 57 % contaba con estudios universitarios o formación técnica superior. En este contexto, el Instituto Allianz de Emprendimiento se presenta como una propuesta con una promesa de emprendimiento y empleabilidad sólida y directa, ofreciendo a los jóvenes una oportunidad real de desarrollar su futuro profesional en España y reducir la brecha entre la formación académica y la realidad laboral.



Un modelo integral y aspiracional

En su primera edición el Instituto Allianz de Emprendimiento seleccionará a 40 futuros agentes que iniciarán un itinerario estructurado de tres años obligatorios y hasta un total de 7 años, con formación transversal y tres vías de especialización: una generalista, una de asesoramiento financiero (expertos patrimoniales) y una de asesoramiento en seguros para empresas (b2b experts).



La propuesta se articula en cuatro academias troncales (Emprendimiento y Gestión de negocio, Ventas expertas , Servicio & Producto, y Esencia Allianz) con una metodología Customer Centric, que prepara a los agentes para generar un impacto real en la vida de los clientes.



Entre sus ventajas destacan:



• Apoyo económico.



• Acceso a cartera de clientes desde el inicio.



• Mentoring y acompañamiento continuo de directivos y expertos del sector.



• Ecosistema tecnológico de vanguardia con herramientas de inteligencia artificial.



Allianz prevé que el Instituto Allianz de Emprendimiento permita la incorporación de hasta 600 nuevos agentes en cinco años y la captación de hasta 150.000 clientes, consolidando así una nueva generación de profesionales preparados para liderar un modelo de asesoramiento humano y tecnológicamente avanzado.



El Instituto Allianz de Emprendimiento no busca un relevo generacional en la red actual, sino crear líderes capaces de transformar la experiencia de cliente y anticiparse a un mercado en constante evolución.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.

